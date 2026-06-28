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Aquathlon.
29 giugno 2026 alle 00:30

Morellato primo alla Pelosetta 

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Il veneto Alessio Morellato si è imposto nella terza edizione di “Escape from Asinara”, l’aquathlon-avventura disputato ieri con partenza da Cala Reale e arrivo alla spiaggia della Pelosetta (Stintino). Con il tempo di 1.51’25” l’atleta della A3 ha nettamente preceduto i triatleti cagliaritani Matteo Agus (Blue Tribune) e Fabio Tramonte. A sorprendere è semmai il quarto posto assoluto di Alice Capone: la sassarese del Tri Team è stata protagonista di una cavalcata esaltante, prendendosi il successo nella classifica femminile in 2.02’57”, a quattro mesi dalla nascita del proprio secondo figlio.

Alle sue spalle Costanza Tortu (Purosangue Ac), più staccata Eleonora Chessa (Tri Team Sassari).

Oltre un centinaio al traguardo di una gara unica nel proprio genere. Ideata e organizzata da Fabrizio Baralla e dal collaudato staff del Traithlon Team Sassari, prevedeva una frazione iniziale di 14 km a piedi, prima di nuotare sino all’Isola Piana, attraversarla e nuotare ancora sino a Stintino.

C’è stata anche una prova a staffetta a due (il podista faceva solo la prima frazione), vinta da Leonardo Marongiu e Ivan Cermelli in 2.02’18”. Da notare il quarto posto di Chicco Porcu, “vecchia gloria” del triathlon sardo, che ha condiviso la fatica con il figlio Edoardo. ( c.a.m. )

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