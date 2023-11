Morde il naso del rivale: nuova rissa in viale La Plaia 

Ancora una rissa. Altro sangue ieri sera in viale La Plaia, dove c’è stato un nuovo corpo a corpo tra due stranieri. Non si esclude che l’episodio sia collegato alle aggressioni dei giorni scorsi. Anche in questo caso uno dei contendenti avrebbe ferito con un morso al naso l’avversario. L’uomo è stato accompagnato in ospedale in ambulanza. A tarda sera non si conoscevano altri dettagli.

Intanto è stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri del Radiomobile il presunto aggressore del trentunenne gambiano a cui mercoledì era stata staccata la falange di un dito con un morso nel corso di una lite in piazza del Carmine. Si tratta di un 34enne senegalese senza fissa dimora. L'uomo dovrà rispondere di lesioni personali. La vittima era stata trasportata al Brotzu dove gli era stata amputata la terza falange dell’anulare sinistro. Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo l’alterco anche il presunto aggressore era andato a farsi medicare.

Si indaga ancora per capire se ci sono collegamenti con un altro episodio avvenuto lo stesso giorno in via Sant’Ignazio quando un altro cittadino gambiano era stato soccorso per alcune ferite da arma da taglio.Ieri mattina, invece, è stato portato in carcere un 43enne cagliaritano, disoccupato, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta il 14 ottobre scorso ai danni di un 62enne di Pirri. L’uomo, mentre si trovava in via delle Spighe, era stato avvicinato da uno sconosciuto che dopo averlo colpito con un pugno alle spalle che lo aveva fatto cadere gli aveva rubato il portafoglio con 200 euro. L'aggressore era poi fuggito. I carabinieri della Stazione di Pirri lo hanno individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza e a diverse testimonianze.

