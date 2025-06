Morbillo, casi raddoppiati in un mese 

Roma. Il morbillo continua a rappresentare una minaccia e i casi in Italia sono in aumento. Nel mese di maggio, secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss), i casi sono quasi raddoppiati rispetto al mese precedente. La causa sta anche nei maggiori spostamenti, ma la recrudescenza è pericolosamente legata al calo delle vaccinazioni. In vista delle vacanze estive, dunque, per gli esperti è bene controllare il proprio stato vaccinale e immunizzarsi se non lo si è fatto finora. Questo trend, spiega all’Ansa l’infettivologo Massimo Andreoni, «è molto preoccupante». A maggio si sono avute 65 segnalazioni, quasi il doppio rispetto alle 37 di aprile. Da inizio anno sono stati registrati 334 casi. Il 20% dei casi segnalati tra gennaio e maggio 2025, rileva l'Istituto, è stato associato a viaggi internazionali. Quasi l’80% dei casi si verificano infatti in persone di età pari o superiore a 15 anni, per la maggior parte non vaccinati o che hanno effettuato una sola dose.

