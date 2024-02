Moratti a Sarroch: passaggio di consegne con gli olandesi di Vitol 

Praticamente un passaggio di consegne. Ieri il presidente della Saras Massimo Moratti, accompagnato dal figlio Giovanni, ha varcato alle 11 i cancelli della raffineria di Sarroch all’indomani del passaggio di quote alla multinazionale Vitol. Non una visita di cortesia, ma l’occasione per incontrare i manager della società olandese guidati dall’amministratore delegato Russel Hardy e i sindacati, preoccupati per il futuro della più grande industria della Sardegna.

I Moratti hanno prima parlato con i dirigenti negli uffici della presidenza, dopodiché, nel primo pomeriggio, si sono confrontati con i sindacati: quella di ieri, con ogni probabilità, non sarà l’ultima visita degli ormai ex proprietari, visto che sino a settembre – a causa di una lunga serie di passaggi – l’assetto aziendale resterà pressoché invariato.

I sindacati

«È stato un incontro molto cordiale – dichiara Stefano Fais (Cgil) – i nuovi proprietari della Saras hanno dichiarato che non ci saranno tagli né agli investimenti né al personale e che si proseguirà sulla stessa linea industriale tracciata dalla famiglia Moratti». Sullo stesso tavolo anche i rappresentanti di Cisl (Marco Nappi) e Uil (Carla Meloni). «Al di là delle parole di circostanza e degli impegni assunti formalmente – prosegue Fais – noi giudicheremo la Vitol dai fatti. Gli olandesi ci hanno assicurato che anche i vertici aziendali non subiranno scossoni. Certo, occorrerà che i sindacati e la politica guardino con attenzione a cosa succederà nella raffineria di Sarroch da questo momento. Abbiamo visto nel Sulcis che l’arrivo di una multinazionale spesso non è garanzia di lavoro e di salvaguardia occupazionale, Vigileremo affinché lo stesso non avvenga a Sarroch».

Il ricordo

L’incontro di ieri ha avuto per certi versi il sapore dell’addio della famiglia Moratti 62 anni dopo l’inaugurazione della raffineria. Da quel lontano giorno sono state frequenti le visite prima del patron Angelo, poi di Massimo, Gian Marco e dei loro figli, a Sarroch. Marco Cappai, dipendente Saras dal 1979, andato in pensione nel 2019 dopo aver salito tutti gli scalini della scala gerarchica aziendale, ricorda soprattutto il lato umano degli imprenditori milanesi, sempre presenti anche in occasioni di feste per i dipendenti, di tornei sportivi amatoriali tra i lavoratori e non solo: «Massimo Moratti tre anni fa donò il suo stipendio ai dipendenti per non far subire loro gli effetti della cassa integrazione dovuta al Covid: mi chiedo quale altro imprenditore ha mai compiuto un gesto simile».

Le reazioni

L’ex sindaco di Capoterra, Francesco Dessì, ha lavorato in Saras per 30 anni e ha anche fatto parte delle Rsu: «Quella dei Moratti era una gestione quasi familiare dell’azienda, hanno aiutato tante persone in difficoltà, grazie a loro qualcuno è stato accolto a San Patrignano e ha potuto vincere la propria battaglia con la tossicodipendenza. Sarebbe un vero peccato se questo lato umano andasse perduto».

Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro, ricorda la tragedia che il 26 maggio del 2009 colpì il suo paese e tutto il mondo del lavoro: «Quando morirono Daniele Melis, Gigi Solinas e Bruno Muntoni, i Moratti furono molto presenti sin dal primo giorno, tornarono l’anno successivo in occasione dell’anniversario della morte dei tre lavoratori, quando inaugurammo il parco con i tre ulivi finanziato grazie a una loro donazione”. Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, ieri mattina ha avuto un breve colloquio con Massimo Moratti: «L’ho invitato in Comune, e ha garantito che, una volta terminato il passaggio dell’azienda alla Vitol, verrà a trovarci in paese».

Anche la Regione resta in attesa di conoscere tutti i dettagli dell’operazione e – si legge in un comunicato – «vigilerà affinché siano salvaguardati professionalità e i posti di lavoro di uno dei siti produttivi più importanti della Sardegna».

