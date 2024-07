Moratoria inutile, lo sfregio eolico non si ferma 

Quando le chat dei giornalisti ricevono il video messaggio presidenziale è il 4 luglio. Il calendario segna il giorno della “moratoria”, più che una definizione giuridica, un soprannome. Il Consiglio regionale ha appena varato una legge che dovrebbe bloccare tutto o quasi, ma che alla fine non blocca niente. Non ferma le realizzazioni, non blocca gli iter autorizzativi. Fuori dal Palazzo incombono i giuristi. La norma approvata appare da subito tanto inefficace quanto inutile, quasi un regalo a faccendieri e speculatori, che avranno diciotto mesi per farsi approvare una valanga di devastanti progetti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici.

Legge fantasma

Del resto, non potrà essere lo “Spirito Santo” a fermare le procedure autorizzative, proprio perché nessuno, tantomeno la Regione, può bloccare l’iter di approvazione senza una precisa disposizione normativa. E, giusto per stare ai fatti legislativi, la legge regionale non affronta minimamente il tema dirimente ed essenziale del blocco della procedura di approvazione dei progetti. Non lo fa su scala sarda e tantomeno affronta la questione sul piano statale, dove non godrebbe, come è scontato, di alcuna competenza per farlo.

Divieti che non vietano

Il dispositivo normativo approvato dalla massima Assemblea Sarda, transitorio e rivelatosi sin da subito inefficace, si limita, infatti, a prevedere la formula indefinita del «divieto di realizzare», da limitarsi ai soli 18 mesi della teorica “moratoria”. In pratica, la contraddizione in termini smantella ogni illusione: parchi eolici e fotovoltaici se autorizzati possono essere realizzati, nessuna prescrizione sulle procedure autorizzative. La “moratoria”, come spiegato nelle nostre inchieste, non aveva alcuna efficacia sui progetti autorizzati, proprio perché la norma approvata era destituita di ogni fondamento giuridico. In sostanza, non era stata nemmeno lontanamente declinata su due elementi imprescindibili: le fasi di realizzazione e quelle autorizzative.

Neve al sole

I legali non ci vanno giù per il sottile: la norma appena varata non avrà nessuna efficacia, nè sui progetti approvati, tantomeno su quelli da approvare. Aggiungono le toghe: non saranno bloccate in alcun modo le opere autorizzate, il «divieto di realizzare», messo nero su bianco nella legge, si scioglierà come neve al sole alla prima prova dei fatti. Le procedure di via libera, invece, determineranno una bolla autorizzativa che a conclusione dei 18 mesi, avrà generato uno scenario devastante: centinaia di progetti approvati con diritti acquisiti devastanti. La comunicazione di Palazzo per dire che la legge “salvifica” bloccherà lo scempio si staglia sui telefonini della stampa con un video messaggio che non lascia spazio a domande. La Presidente della Regione si rivolge da sola il quesito: « La domanda che ci viene fatta spesso è che cosa succede delle autorizzazioni che sono state già date? » La risposta registrata nei frame video è scandita senza tentennamenti: « Queste autorizzazioni sono temporaneamente sospese ». Peccato che di « queste autorizzazioni temporaneamente sospese » nella legge non ci sia uno straccio di disposizione, nessuna norma che fermi le autorizzazioni già rilasciate. Ora il Presidente della Regione, a distanza di quindici giorni da quel video messaggio esplicito, ribalta le sue affermazioni: la legge-moratoria approvata non può bloccare le opere già autorizzate. In realtà lo avevamo spiegato sin dal primo momento che quella norma si sarebbe rivelata da subito totalmente inutile e inefficace. Ieri, il ribaltone d’estate. Sperando nella labile memoria degli interlocutori, si passa da «queste autorizzazioni già date sono temporaneamente sospese», all’affermazione opposta, «la norma non blocca le opere già autorizzate». In quindici giorni dal bianco al nero. Insomma, dalla comunicazione propaganda sulla legge-moratoria alla retromarcia non appena la prova dei fatti smantella i proclami. La conferma che la legge varata dal Consiglio Regionale non fermerà in alcun modo lo scempio eolico in Sardegna arriva dall’ultima missiva partita dalle società eoliche che accelerano in ogni modo la tempistica della devastazione dell’Isola. Dopo il cantiere eolico di Villacidro, che ha platealmente smentito Prefettura e Regione, dimostrando che si trattava di nuovo impianto e non di “manutenzione straordinaria” di un impianto esistente, dai documenti in nostro possesso, emerge il prossimo obiettivo: smantellare strade, aiuole spartitraffico, banchine e segnaletica stradale per aggredire per la prima volta il versante dell’Iglesiente con una serie di pale eoliche ciclopiche, da posizionare alle pendici del Monte Marganai, nello skyline tra Musei e Domusnovas.

Monte Linas & Marganai

Dopo la devastazione ulteriore del Monte Linas è l’ora della più importante catena montuosa dell’Iglesiente. Un altro di quei progetti-scempio, che nelle inchieste del nostro giornale avevamo denunciato nei mesi scorsi per invasività e devastazione paesaggistica, ora è in procinto di consumarsi sino in fondo. Le immagini che pubblichiamo in questa pagina sono l’emblema di quei 1500 metri cubi di cemento armato conficcati nel suolo di un’area agricola che sarà devastata per sempre con grattacieli d’acciaio alti duecento metri, che irromperanno, da qui a qualche giorno, in tutto quel paesaggio sino ad oggi intonso. Il tragitto dei giganti della strada, giunti in Sardegna direttamente dal Molise, è quello che porterà nuovi aerogeneratori giganti dal Porto di Oristano al cantiere di Domusnovas. A piazzarle in quello scenario saranno i signori giunti sin qui dalle pendici piemontesi delle Alpi. La società è impressa sul cartello del nuovo assalto: “Esna srl”, sede operativa a Ceva, 5.834 abitanti, provincia di Cuneo, sede fiscale a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Ogni megawatt di quelle “affetta-vento” è una slot machine di milioni di euro all’anno, con tanto di elemosine ai Comuni e paesaggio devastato.

Bastava volerlo

La legge-moratoria non bloccherà nemmeno questo scempio, anche se lo avrebbe potuto fare. La Regione poteva prendere esempio da quanto ha fatto il Parlamento con la «legge 21 aprile 2023, n. 4» per vietare la costruzione di centrali eoliche nei territori dei Comuni interessati dal raggio d’azione dell’Einstein Telescope. È scritto forte e chiaro in quella norma che nessuno ha impugnato: « le autorizzazioni già rilasciate sono nulle e prive di efficacia ». Bastava volerlo.

