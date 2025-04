Non c’è angolo risparmiato da chi vuole speculare su vento e sole. La conferma nei 756 progetti presentati a Terna. Non tutti saranno approvati, certo, ma nei piani per pannelli e pale, mare compreso, non si tiene quasi mai conto delle bellezze storiche e paesaggistiche. Intanto la Regione è esposta al rischio di risarcimenti milionari per la “moratoria” incostituzionale: il Tar ha accolto il ricorso per un impianto bloccato nel Sassarese.

alle pagine 8, 9