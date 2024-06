Moratoria in Aula, sit-in dei comitati 

Sotto i riflettori c’è il paesaggio sardo, risorsa scarsa - non ne abbiamo in abbondanza: una volta consumata non si può tornare indietro – su cui fondare il futuro dell’Isola. Una ricchezza che ora è sotto l’attacco degli speculatori: dai crinali dei Sette Fratelli al mare di Carloforte, l’assalto eolico e fotovoltaico minaccia di cambiare per sempre i panorami della Sardegna. «Ma oggi la politica può fare la sua parte e fermare l’invasione», dicono i comitati che questa mattina si faranno sentire sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari, dove è in programma il dibattito sulla moratoria proposta dalla Giunta.

Lo scenario

L’esito è tutt’altro che scontato: l’opposizione non intende fare nulla per facilitare la discussione in Aula del provvedimento che vorrebbe fermare (anche se ci sono alcune eccezioni non secondarie) l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile per i prossimi diciotto mesi. Il centrodestra presenterà diversi emendamenti. Il Campo largo ieri ha fatto il punto per evitare di farsi trovare impreparato: «Era necessario un confronto con i capigruppo consiliari», perché oggi sarà «una giornata importante, nella quale presenteremo il disegno di legge per salvaguardare il nostro territorio nella partita delle rinnovabili», ha spiegato la governatrice Alessandra Todde al termine del vertice in viale Trento. «Il provvedimento deve essere approvato velocemente, e deve essere, come abbiamo già specificato, “utilizzabile” per guadagnare tempo», aggiunge Todde, «non credo che ci siano margini per modifiche. Gli emendamenti sono stati discussi in commissione, quindi punteremo a un’approvazione immediata».

Il testo della moratoria però non piace ai comitati spontanei nati in tutto il territorio sardo per arginare l’assalto degli speculatori. Oltre ai tempi («arriva tardi», è il commento ricorrente) nel mirino ci sono alcuni aspetti della legge che non convincono e rischiano di essere contraddittori. È il caso del revamping, cioè la modifica e il potenziamento di impianti già esistenti per incrementare la potenza produttiva: il testo approvato dalla Giunta e dalla commissione del Consiglio regionale lascia aperta questa porta ai Signori del vento.

Le voci

«La proposta di legge arriva in ritardo ed è insufficiente a fermare il pericolo che incombe sulla nostra Isola», è la posizione di “Su Entu nostu”, che oggi sarà in via Roma a Cagliari con i propri rappresentanti come tanti altri comitati. «Chiederemo che una nostra delegazione sia ricevuta in Consiglio. La politica ha la possibilità di dimostrare di aver ascoltato le istanze del territorio», riassume Luigi Pisci, uno dei portavoce del Coordinamento contro la speculazione energetica.

I progetti

Negli uffici della Regione e del Ministero sono atterrati 809 di progetti in grado di produrre 58 Gigawatt di energia, 36 Gw ogni milione di abitanti. Sei volte più della media italiana. Un dato che le altre regioni non riescono neanche ad avvicinare: in Sicilia, un’altra isola dove sole e vento non mancano, sono meno della metà (16,8 Gw per milione). In Friuli, la patria della Bora, sono stati presentati progetti per 1,2 Gw, quasi tutti per pannelli fotovoltaici. Quelli relativi alle turbine eoliche sono lo zero virgola. Perché? Lo spiega l’ultimo report di Legambiente in materia: i piani depositati «sono ancora fermi al palo in attesa di valutazione e autorizzazione», e devono affrontare le forche caudine di un’amministrazione che ha deciso di tutelare panorami e territorio. Insomma: gli speculatori nelle altre regioni non trovano esattamente il tappeto rosso.

