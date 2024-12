Moratoria, il “mistero” sul rinvio costituzionale 

Augusto Barbera, il patriarca dei giuristi italiani, la Costituzione non la insegna: la incarna. Nelle sale dorate dei dirimpettai del Quirinale, sede della Corte suprema delle Leggi, il suo incedere è ossequiato come non mai: i suoi allievi oggi sono Giudici, Presidenti di Cassazione, Procuratori generali e insigni giuristi.

La sentenza “principe”

Il 21 dicembre prossimo lascerà la Presidenza del “Pantheon dei Giudici”, quello della Corte Costituzionale. L’addio alla toga suprema, però, l’ha anticipato di tre giorni: il nove dicembre scorso, con un decreto motu proprio , ha rinviato tutte le cause già programmate per l’undici dello stesso mese. In realtà, il burbero Barbera, non voleva rovinarsi il commiato. Ha preferito chiudere il magistero più alto con una sentenza destinata a segnare la storia costituzionale del Paese: la bocciatura dell’Autonomia differenziata. Un capolavoro “giudiziario”, scolpito con il cesello del diritto e il bisturi del chirurgo costituzionale: una sentenza che non ha bocciato la legge, ma l’ha resa inefficace e improcedibile. Roba che solo Augusto Barbera avrebbe potuto suggellare, senza creare una sola polemica, nemmeno tra coloro che erano stati palesemente sconfitti.

Il mistero del rinvio

Lascia, dunque, il Giudice dei Giudici, abbandona con dieci giorni d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo mandato. Non voleva rovinarsi l’ultimo giorno da strenuo difensore della Costituzione. Nel calendario dei lavori, rinviato al 14 gennaio prossimo, c’era la causa più semplice: la “finta” moratoria della Regione sarda su eolico e fotovoltaico, batterie e cavi elettrici. Poteva chiuderla in un attimo per “cessata materia del contendere”. E, invece, no. Quel che sembrava già scritto si è complicato a dismisura. La Giunta regionale sarda aveva fatto carte false per anticipare l’approvazione della legge sulle fantomatiche aree idonee. L’obiettivo non era rinviabile: abrogare “tout court” la moratoria. Di quella legge non ha lasciato in vita nemmeno un articolo, azzerati tutti i commi, compresi quelli spacciati come fondamentali, a partire dal previsto suicidio dell’estensione del Ppr alle zone interne.

Tedeschi in campo

L’obiettivo era chiaro: raderla al suolo prima dell’undici dicembre, data fissata per la sicura “bocciatura” costituzionale. Il Consiglio Regionale voleva evitare a tutti i costi le motivazioni che avrebbero sancito l’illegittimità delle norme regionali. Cancellare tutto, però, potrebbe non essere servito a niente. Senza che nessuno sapesse niente, con il silenzio strisciante dei poteri forti, infatti, è scesa in campo una delle multinazionali più potenti dell’energia: la tedesca Rwe.

Sorelle del fossile

Non una società qualunque, ma una delle cinque grandi “sorelle” del petrolio, del gas e del carbone che hanno dichiarato guerra agli Stati troppo “verdi”, chiedendo in giro per il mondo risarcimenti miliardari per essere stati costretti ad anticipare la chiusura di pozzi petroliferi, miniere e centrali a carbone, giacimenti e impianti a gas. Società che fanno soldi su tre versanti contrapposti: incassano miliardi dall’energia fossile, sbancano gli Stati che impongono la chiusura anticipata delle centrali, si preparano a mettere nel sacco una valanga di denari pubblici per piazzare pale eoliche e pannelli fotovoltaici, a partire dalla Sardegna. «Rwe Renawables Italia srl» entra nel Palazzo delle Leggi con il ruolo di chi deve sostenere una causa alla quale non avrebbe mai potuto accedere come protagonista. Il ruolo della multinazionale è annotato nel fascicolo costituzionale: « interveniente ad adiuvandum ». In pratica i tedeschi del carbone, sospinti dal vento delle rinnovabili, se da una parte hanno deciso di dichiarare guerra a chi gli fa chiudere le centrali fossili, dall’altra, in Italia, combattono in terra e in ogni luogo, per accedere al forziere degli incentivi eolici.

Governo in ponte

L’ Augusto costituzionale poteva chiudere la partita con un «non luogo a procedere per sopravvenuta cessazione di interesse», ma la carta tedesca ha ribaltato i piani della Regione. Lo stesso Governo, ora, anche volendo, non potrà sottrarsi facilmente al pronunciamento della Corte. Sarà difficile per Giorgia Meloni, anche politicamente, rinunciare al ricorso nonostante la Regione abbia abrogato la legge che Palazzo Chigi contestava.

Effetti presunti

Per cessare l’oggetto del contendere, infatti, sono indispensabili due presupposti cristallizzati nella giurisprudenza della Consulta: « la cessazione del contenzioso si ottiene quando ricorrono simultaneamente due condizioni, il carattere satisfattivo (soddisfacente n.d.r.) delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore della disposizione impugnata ». Se la prima condizione sembra superata con l’abrogazione totale della moratoria, non sarebbe così per la « mancata applicazione medio tempore », ovvero il fatto che la “moratoria” abbia avuto o meno qualche effetto nel periodo in cui è stata vigente, dal 5 luglio al 4 dicembre scorso.

I danni incombenti

Ed è proprio su questo punto che i “ crucchi ” eolici hanno dichiarato guerra alla fantomatica moratoria sarda affiancando nel processo costituzionale il Governo di Roma. Il ricorso « ad adiunvandum » è secretato nelle stanze della Corte, ma gli spifferi raccontano di almeno quattro progetti in terra sarda, uno dei quali finito sotto processo al Tar Sardegna. I tedeschi, in pratica, sostengono che quella moratoria gli avrebbe provocato “illegittimamente” dei danni rilevanti.

Abrogazione

Ed è per questo motivo che ne chiedono l'abrogazione per illegittimità costituzionale: una sentenza in tal senso aprirebbe il fronte ad una causa risarcitoria colossale. Non è un caso che gli avvocati dei tedeschi, quelli che hanno presentato il ricorso alla Corte Costituzionale, siano gli stessi che il 23 novembre scorso hanno incassato un diniego del Tar Sardegna alla richiesta di sospensione della «diffida di inizio lavori» emanata dalla Regione sarda alla Rwe per l’impianto eolico da 66 megawatt nei Comuni di Ittiri e Villanova Monteleone. La Regione da una parte potrebbe “gioire” per essere riuscita a bloccare, almeno temporaneamente quei lavori, peccato, però, che sia ricorsa ad una norma che tutti sapevano essere “incostituzionale”. Una gioia campata per aria. Ora i tedeschi vogliono giustizia: chiedono che la moratoria decada per illegittimità costituzionale. L’obiettivo è duplice: chiedere i danni e ottenere il via libera allo sfregio eolico da attuare con le norme previgenti. Il 14 gennaio la Corte delle leggi decide.

