«Moratoria contro l’eolico: una nostra priorità assoluta» 

In attesa di una mappa delle aree idonee per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili bisogna dare un segnale contro la speculazione dei signori dell’eolico. Alessandra Todde lo sa bene, per questo ieri, prima della seduta inaugurale della Giunta, ha voluto incontrare assieme gli assessori alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, e all’Industria, Emanuele Cani. Una pre-Giunta per studiare come mettere a punto l’annunciata moratoria contro l’eolico selvaggio. «Stiamo studiando il procedimento da adottare, è comunque un tema immediatamente all’ordine del giorno», ha confermato Laconi. «Può essere una soluzione, dobbiamo valutare l’applicabilità», ha spiegato Cani, «capire se un atto di questo tipo possa essere efficace, è comunque una valutazione che stiamo facendo con grande determinazione».

La bozza

Il provvedimento per sospendere le richieste è stato annunciato dalla presidente in campagna elettorale e anche dopo. Una bozza, ha dichiarato martedì scorso, è pronta. Tuttavia, «sappiamo che sarà probabilmente impugnata dal Governo. Ma serve un segnale forte che ci dia il tempo di chiudere la mappa delle aree idonee e dettare regole per proteggere beni per noi non negoziabili, come ambiente e paesaggio». Su questo tema Todde chiederà con forza all’opposizione di collaborare. Lo ha fatto capire bene il giorno dell’insediamento del Consiglio regionale: «C’è stata molta compattezza nella maggioranza ma ringrazio anche l’opposizione e il sindaco Truzzu, abbiamo visto molta compostezza e persino collaborazione. Sono certa che, al di là delle differenze, potremo dialogare».

Il dialogo

D’altra parte, «su temi come trasporti ed energia è doveroso confrontarsi. Credo per esempio che sia la maggioranza che l’opposizione vedano la speculazione in atto nell’Isola sulle fonti rinnovabili». L’obiettivo, comunque, è anche «dare un segnale di tutela ai Comuni che si sentono sotto assedio. Poi valuteremo cos’altro fare, ma col principio che debba servire anzitutto ad abbattere le bollette dei sardi».

Prima ancora della formazione della Giunta, la presidente aveva già incontrato i responsabili degli uffici degli assessorati ad Ambiente e Industria, gli stessi che stanno portando avanti la mappa delle aree idonee per l'installazione di impianti da energia rinnovabile. Ora la bozza è in discussione in Conferenza Stato-Regioni.

Gli scontri

Il tema delle rinnovabili è stato tra quelli che ha più infiammato la campagna elettorale, soprattutto è stato terreno di scontro tra la presidente Todde e il candidato della coalizione sarda Renato Soru. L’ex governatore ha sempre rinfacciato a Todde di aver fatto parte di un Governo che con un decreto ha facilitato la vita agli speculatori dell’eolico. Da parte sua, la presidente ha sempre detto che nello stesso decreto c’è un articolo dove c'è scritto che le Regioni autonome hanno 180 giorni di tempo per individuare le aree idonee e se la Sardegna non l'ha fatto è certamente colpevole.

