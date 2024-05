Moratoria contro l’eolico, la maggioranza ha fretta 

La Giunta ha fatto la sua parte. Ora tocca alla maggioranza accelerare e dare forza al disegno di legge che prevede il divieto, per i prossimi diciotto mesi, di realizzare in Sardegna nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull'occupazione del suolo. È già pronta una mozione firmata dai gruppi del Campo largo e che promuove la proclamazione di «una giornata di protesta, analisi e studio finalizzata alla sospensione degli effetti e alla modifica dei termini dell’art 20 del decreto legislativo 199/2021», cioè del decreto Draghi sulle rinnovabili nella parte relativa all’individuazione delle aree idonee per gli impianti.

La mozione

La mozione sarà presentata oggi e punta a dar vita a una mobilitazione generale in contrasto ai rischi di disastro ambientale sull’intero territorio. I proponenti invitano i sardi a unirsi «a difesa del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale della Regione, esposta al rischio di un'espansione incontrollata di attività speculative nel settore delle rinnovabili, stimolate da una normativa nazionale che, nella sua attuale formulazione, ne incentiva lo sviluppo senza restrizioni adeguate e dal potenziale impatto ambientale devastante». Adesso, aggiungono, «è necessario dar forza all’iniziativa della Giunta che, con il disegno di legge approvato lo scorso 30 aprile, punta ad attivare un percorso di tipo legislativo per favorire l’incontro tra la Regione e lo Stato sui punti più controversi del quadro normativo nazionale vigente, da cui scaturiscono le criticità più pericolose». Detto questo, precisano, «non siamo contro le rinnovabili, siamo per la necessità di ripristinare un processo pianificatorio e autorizzativo ordinato e rispettoso delle competenze della nostra Regione, alla quale spetta il diritto e il dovere di poter decidere, sul proprio territorio, l’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili, soprattutto quelli a grande impatto ambientale e socioeconomico, come le centinaia che si stanno proponendo ogni mese, sino a raggiungere cifre da far paura. E, soprattutto, senza travalicare il limite di produzione energetica che inevitabilmente trasformerebbe la Sardegna in una nuova servitù».

«Seduta straordinaria»

Per scongiurare i rischi legati alla speculazione sulle rinnovabili «serve una grande mobilitazione popolare che parta dal Consiglio regionale, del quale proponiamo la convocazione in seduta straordinaria, ma che veda coinvolti anche tutti i parlamentari, i 377 Consigli comunali della Sardegna, gli organismi assembleari di tutte le organizzazioni associazionistiche economiche, sindacali, sociali, culturali, sportive, i consorzi, convocati simultaneamente per condividere una battaglia che, se non combattiamo tutti insieme e senza distinzione di colore politico, rischiamo di perdere».

«Come promesso», ha commentato ieri il capogruppo del Pd Roberto Deriu, «la Giunta guidata da Alessandra Todde ha approvato la proposta di moratoria sulle pale eoliche. Ora c’è un piano energetico regionale da rifare, gli uffici dedicati all’energia da ridefinire, l’individuazione delle aree idonee da approvare. Diciamo la verità: il centrodestra ci ha lasciato una baracca semidistrutta, ci vuole un lavoro davvero notevole». Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha posto invece la questione dell’iter di approvazione del disegno di legge. Infatti, ricorda, «il blocco di 18 mesi necessita dell’approvazione in Consiglio regionale di una legge. L’iter, per un testo come questo, può essere anche molto lungo e no, non ce lo possiamo permettere». Che fare, dunque? Intanto, continua Agus, «bisogna riunire il prima possibile le commissioni consiliari per l'elezione dei presidenti».

La convocazione

Cosa che il presidente del Consiglio Piero Comandini ha fatto: la convocazione dei parlamentini è per martedì 7. In particolare, dice Agus, «la commissione competente in materia (la quarta) deve avviare subito l’Iter del ddl e lavorare con l'opposizione al fine di arrivare ad un testo bipartisan e evitare ostruzionismo e inutili lungaggini. Ma anche fare il possibile affinché la legge non sia impugnata e, in quel caso, prepararsi a difenderla in ogni sede e con ogni mezzo».

Il vertice

Commissioni operative da martedì, dunque. Ieri sera i capigruppo si sono riuniti negli uffici di Comandini per trovare la quadra sulle presidenze. Resiste lo schema già scaturito in un precedente tavolo ma che aveva provocato qualche malumore. Il Pd dovrebbe avere la guida dell’Autonomia, della Cultura e della Sanità, il M5S sarebbe vicino al Bilancio e Governo del territorio, Sinistra Futura avrebbe la presidenza delle Attività produttive.

