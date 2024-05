Moratoria anti eolico, la maggioranza frena: «Aspettiamo il Governo» 

La frenata sulla moratoria è innegabile. Il presidente del Consiglio regionale aveva auspicato la stesura entro il mese di un testo pronto a entrare in Aula. Ma ieri, all’esordio del disegno di legge della Giunta nelle commissioni quarta e quinta, è sembrato chiaro che per contrastare gli speculatori delle rinnovabili la maggioranza intenda percorrere un doppio binario. Quello del ddl in oggetto, certo, che vieta l’installazione di impianti per diciotto mesi, «un provvedimento importante», ha spiegato l’assessore all’Industria Emanuele Cani al termine della seduta, a tal punto che «in commissione c’è la disponibilità ad entrare nel merito delle questioni e ad affrontarlo con i tempi necessari». Quindi, non necessariamente con la massima urgenza, considerato anche che la riunione congiunta dei due parlamentini guidati da Roberto Li Gioi (M5S) e Antonio Solinas (Pd) è fissata per giovedì 6 giugno. L’altro binario è quello che conta ed è il decreto legge sulle aree idonee che il Governo – hanno annunciato sia Cani che l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi (auditi ieri assieme a Francesco Spanedda dell’Urbanistica e Gianfranco Satta dell’Agricoltura) - potrebbe adottare già prima del 15 giugno. Dopodiché, la Regione avrebbe 180 giorni di tempo per definire una mappa di aree idonee all’installazione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici.

Le dichiarazioni

«Oggi abbiamo esplicato gli intenti di questo ddl», ha spiegato Laconi al termine della seduta, «e abbiamo esposto le interlocuzioni della Giunta col ministro dell’Ambiente che hanno dato un’accelerata al processo di individuazione delle aree idonee. Il decreto sarà attuato verosimilmente entro il 15 giugno e consentirà a noi di legiferare come Regione nell’ambito della pianificazione delle aree. Questo è un punto fermo che concede alla Regione la prerogativa di programmare in autonomia». Laconi ha anche annunciato un report dettagliato sullo stato dell’arte delle richieste: le procedure di Via in essere all’interno dell’ambiente, le procedure interne all’Industria e i progetti autorizzati. Secondo l’assessora, comunque, «il ddl approvato il 30 aprile ha ancora senso, dà un completamento rispetto a tutta la programmazione regionale sul settore, certo è che il decreto aree idonee ci agevolerà». Anche Cani parla di due binari: quello del disegno di legge della Giunta e parallelamente dell’attività di relazione istituzionale col governo e poi nell’ambito della conferenza delle regioni. Attraverso questi due binari dobbiamo capire quali possono essere i tempi per dare ai sardi risposte certe sul quadro normativo».

Opposizione

L'opposizione aveva già espresso dubbi sull'efficacia del ddl: «Abbiamo capito che le idee sono un po' cambiate in maggioranza», ha sottolineato il capogruppo FdI Paolo Truzzu – «perché si è passati da un disegno di legge “salva Sardegna” a un ddl “aspetta Sardegna”, perché oggi ci hanno detto che non c'è fretta, che probabilmente va rivisto, che forse non risolve i problemi come noi avevamo già detto dall'inizio». «Oltretutto», evidenzia il collega di partito Antonello Floris, «il ddl non blocca i procedimenti ma la realizzazione. Significa che gli enti esprimeranno comunque il loro parere e alla fine dell’iter si perfezionerà un titolo per la realizzazione degli impianti». Per il consigliere di Alleanza Sardegna Franco Mula, «è un provvedimento carente e stoppa le procedure in modo inammissibile». Alessandro Solinas (M5S) pensa che «il ddl diventerà legge ma speriamo, nel frattempo, che sia finito il confronto con il Governo sulle aree idonee».

