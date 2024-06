Moratoria anti eolico La legge in Aula  tra due settimane 

L’iter della moratoria della Giunta contro l’assalto eolico prosegue. La maggioranza intende accelerare dopo l’intesa sul decreto aree idonee che, attribuendo alla Sardegna l’obiettivo di 6.2 gigawatt di energia rinnovabile da produrre entro il 2030, non rasserena certo i territori interessati e i comitati contro la speculazione energetica. Ieri le commissioni Urbanistica e Industria riunite in seduta comune hanno ascoltato di nuovo l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda, mentre è stato spostato a domani il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge. I parlamentini si riuniranno nuovamente martedì 18 per l’esame degli articoli, in Aula il testo approderà il 25 giugno dopo che, nel frattempo, il Cal avrà fatto pervenire il parere in Consiglio regionale. Intanto, l’accordo sul decreto aree idonee raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni col ministro dell’Ambiente continua a non convincere. «I toni utilizzati dalla presidente Alessandra Todde ci sembrano decisamente altisonanti», si legge in una nota di LiberU, «i punti dell’accordo da lei evidenziati non sono in grado di fermare la speculazione energetica. D’altra parte, l’obiettivo assegnato alla Sardegna di 6,2 gigawatt resta altissimo».

Le ipotesi

In Consiglio regionale, comunque, la maggioranza lavora per “scoraggiare” gli speculatori con il testo della Giunta che vieta l’installazione di impianti da energia rinnovabile per i prossimi diciotto mesi. Arco di tempo che servirebbe all’Esecutivo e all’Assemblea sarda per tutelare il paesaggio a livello normativo.

La tendenza è quella di completare l’attuazione del piano paesaggistico regionale, che essendo una norma rafforzata è inattaccabile da fonti di gerarchia inferiore, estendendolo alle zone interne. Ma in quest’arco di tempo si vorrebbe anche provvedere a definire le aree idonee e non idonee all’installazione, cosa che le Regioni devono fare entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto nazionale in Gazzetta ufficiale.

L’assessore

Conferma la volontà della Giunta di lavorare sul Ppr lo stesso assessore Spanedda. Che premette: «È nella tradizione dell’urbanistica quella di armonizzare le forze produttive e le intenzioni della produzione con le esigenze collettive». Quanto al Ppr: «È vero», ha chiarito ai microfoni di Videolina, «si andrà nella direzione di estenderlo alle zone interne, e questa è un’operazione necessaria: non si può avere una pianificazione regionale che escluda zone rilevanti come quelle interne». D’altronde, «quando è stato realizzato il Ppr, l’idea era quella che fossero soprattutto sensibili le zone costiere, a causa delle pressioni del mercato, ora abbiamo visto che la situazione è ribaltata: è assolutamente necessario ragionare anche su una disciplina per le zone interne».

L’opposizione

Entro giovedì anche la minoranza presenterà emendamenti al testo. «Al momento», chiarisce però il capogruppo di Alleanza Sardegna Franco Mula, «noi non conosciamo la norma urbanistica che dovrebbe presentare la maggioranza per dare più forza al disegno di legge della Giunta, e questo è un dato di fatto. Noi abbiamo delle idee, che proporremo: è chiaro che su un tema così importante, se riusciremo a trovare una condivisione, la nostra collaborazione è fuori discussione. Se invece ci venisse chiesto di votare il provvedimento a scatola chiusa, il nostro voto sarà contrario». (ro. mu.)

