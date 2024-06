Moratoria anti eolico, c’è il primo sì 

La maggioranza va avanti senza pensarci troppo, l’opposizione si astiene ma non fa le barricate. E così la moratoria anti eolico supera il primo scoglio e riceve il via libera delle commissioni Ambiente e Attività produttive del Consiglio regionale. L’approdo del disegno di legge in Aula è previsto per mercoledì 26, ma perché questo accada serve che la minoranza chiuda un occhio sulla sua facoltà di chiedere i dieci giorni regolamentari tra la commissione e l’assemblea: FdI e alleati sono pronti a rinunciarci, purché il centrosinistra accetti di mettere l’eolico (e non le Province) al primo posto dell’ordine del giorno della seduta.

Partita doppia

L’iter dello stop ai nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili si incrocia così col tema degli enti locali: ieri, in commissione Autonomia, l’opposizione ha chiesto di stralciare, dalla leggina sul rinvio delle elezioni nelle Province, la sostituzione degli attuali commissari degli enti. Anche qui è in gioco la disponibilità a rinunciare ai dieci giorni di “riflessione”: «A noi non interessa discutere di nomine e del poltronificio del Campo largo, semmai ci interessa discutere di eolico», sottolinea il capogruppo di FdI Paolo Truzzu. «Invece siamo d’accordo col rinvio delle elezioni. Ci rivedremo martedì: se non accettano lo stralcio, chiederemo i dieci giorni». Un problema per la maggioranza, visto che la leggina dev’essere approvata entro giugno.

Quanto alla moratoria sulle rinnovabili, nessuna sorpresa sul testo approvato: è quello dell’emendamento della Giunta, votato tre giorni fa dalle commissioni, che precisa nel dettaglio le aree in cui saranno vietate, per ora, nuove installazioni. Ma consente anche il cosiddetto revamping, ossia la modifica di impianti già esistenti per incrementare la potenza produttiva. Una norma (non l’unica) contestata dai comitati per la tutela del paesaggio che hanno dato vita sabato scorso alla grande manifestazione di Saccargia: ma le loro obiezioni non sono state tenute in considerazione dal Consiglio regionale.

Il documento

Altre perplessità sono arrivate ieri dal Consiglio delle autonomie locali, che pure ha dato un parere positivo al ddl sulla moratoria. Al di là del via libera, il documento votato dal Cal esprime forti preoccupazioni per la transizione energetica in Sardegna: che «in un sistema armonico programmatico avrebbe rappresentato una fantastica opportunità di sviluppo sostenibile», ma che invece «si sta rivelando tossica e iniqua». In particolare, «la sovrabbondanza di produzione da fonti rinnovabili dettata dall’Ue e dalla disciplina statale si sta abbattendo sul nostro territorio come una devastante tempesta perfetta e determina una clamorosa diseguaglianza nei confronti delle regioni più deboli». Lo dimostra la tabella delle quote di energia rinnovabile assegnate alle regioni.

Per l’organismo presieduto da Paola Secci, sono incomprensibili «i criteri per cui una regione (come la nostra) a basso consumo energetico debba farsi carico della produzione a favore delle regioni maggiormente energivore». Il tutto senza ristori alle comunità tagliate fuori dalle decisioni. Al di là delle proposte tecniche, le autonomie locali fanno appello alla Regione e a tutte le istituzioni e la società sarde per creare «un fronte comune, un argine pacifico ma nel contempo risoluto nei confronti di quella che appare come una vera e propria trasformazione identitaria e culturale, a tratti percepita dalle comunità locali come neocolonialistica».

