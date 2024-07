Morata torna in Italia: stavolta con la maglia del Milan 

Alvaro Morata sarà il nuovo attaccante del Milan. Lo ha ammesso ieri Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid: «Da noi chi vuole restare, resta. Chi non vuole, se ne va», ha detto parlando del neo campione d’Europa con la Spagna, per poi aggiungere che «questa cosa ci dà fastidio perché Alvaro è un calciatore fantastico e una persona magnifica». E il massimo dirigente ha anche confermato la destinazione: «Al Milan? Pare proprio di sì». Visite mediche e firma sono attese tra domani e giovedì a Madrid, l’esordio al trofeo Berlusconi. Per il centravanti 31enne è un ritorno in Italia dopo le stagioni alla Juventus: i rossoneri pagheranno 13 milioni e la punta ne guadagnerà circa 5 all’anno per 4 stagioni. Il Diavolo però non ha abbandonato l’idea Abraham, valutato dalla Roma oltre 25 milioni, e Fullkrug del Borussia Dortmund. Poi si dedicherà Fofana del Monaco per rinforzare il centrocampo, mentre per la fascia destra l’obiettivo è Wan-Bissaka. In uscita c’è Florenzi.

La Lazio sta ancora provando ad arrivare a Greenwood, per il quale l’offerta finale allo United è di 25 milioni di euro più il 50 per cento della futura rivendita. Ma c’è il Napoli che si è fatto avanti con decisione. Alla corte di Conte si avvicina anche Hermoso. L’Inter sta per prendere Cabal dal Verona per 10 milioni. La Juventus, che sta stringendo con il Nizza per il difensore Todibo, è alla prese con la questione Soulé, che andrà via; il ds Giuntoli però non vuole darlo alla Roma, la soluzione preferita dal giocatore, ma in Premier al Leicester, che ha offerto 25 milioni. Soltanto cedendo il talento argentino i bianconeri potranno andare su Koopmeiners, per il quale l’Atalanta da 60 milioni è sceso a 50.

La Roma ha praticamente definito le cessioni all’Al Ittihad di Aouar e Oliveras, terzino sinistro spagnolo della Primavera, e sta per arrivare a El- Nesyri. La Fiorentina sta cedendo Milenkovic al Nottingham Forest e prenderà Valentini dal Boca Juniors. L’Atalanta ha fatto un’offerta al Celtic per O’Riley di 15 milioni, ma gli scozzesi ne vogliono 25.

