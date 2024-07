Morata il prescelto per l’attacco del Milan 

Il tricolore e le due stelle sul petto, ma non solo: l'Inter riparte nella stagione 2024/25 con un nuovo rinnovo per Simone Inzaghi. Il tecnico del ventesimo scudetto infatti ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026, con aumento dell'ingaggio. Una prima notizia che il presidente nerazzurro, Marotta, annuncia subito nella conferenza stampa che ha aperto ufficialmente la nuova annata dell'Inter campione d'Italia in carica. «Sono felicissimo del rinnovo di contratto, ringrazio la società. Mi sento a casa, mi sento apprezzato ed è questa la cosa che conto più di tutto. Non siamo mai stati lontani in questi mesi. Ringrazio la nuova proprietà e tutti i dirigenti», le prime parole di Inzaghi dopo l'ufficialità del rinnovo.

Le operazioni

Perso Zirkzee, andato al Manchester United per 45 milioni, di cui 30 al Bologna, pagabili in tre anni (ora i Red Devils vogliono prendere anche l'ex juventino De Ligt dal Bayern, che non cede Kim), il Milan si avvicina ad Alvaro Morata, il prescelto per l'attacco di Fonseca. Per lo spagnolo è pronto un contratto triennale con opzione per un altro anno da 5 milioni a stagione. Ora i rossoneri negli altri ruoli sono in pressing anche su Pavlovic e Fofana mentre per Bennacer, in uscita, c'è la pista della Saudi League, dove dovrebbe finire, al Al-Ittihad, anche il romanista Aouar.

Non si ferma la nuova Juventus di Thiago Motta che, essendosi raffreddata la pista del ritorno di Cancelo adesso punta Cabal, colombiano del Verona che era stato chiesto anche dalla Lazio e piace anche all'Inter. Il presidente Setti potrebbe quindi dare vota a un'asta. Alla voce uscite occhio al rilancio del Leicester per Soulé, per il quale alla fine i bianconeri potrebbero incassare 35 milioni. McKennie potrebbe invece finire alla corte di Messi, all'Inter Miami. Discorsi di mercato anche in casa Inter di Milano, dove il tecnico Simone Inzaghi ha fato capire di non gradire la cessione di Carboni al Marsiglia, messa in stand by nonostante l'interessante proposta dei francesi.

L'Atalanta che sembrava vicina all'acquisto del danese O'Riley del Celtic, invece ora sembra aver virato su Brescianini, soffiandolo alla Fiorentina che per la difesa è sul punto di prendere Valentini del Boca Juniors. Spunta un nome nuovo per la Roma, quello del centrocampista colombiano Rios, 24enne che sta disputando una grande Coppa America con la sua nazionale e ha fatto bene anche in Brasile dove gioca nel Palmeiras, disposto a trattare con i giallorossi, che stanno per chiedere anche per l'esterno svedese Dahl, 21enne del Djurgarden. Per l'attacco si cerca di stringere per Sorloth. L'alternativa è Denkey, 23enne togolese del Cercle Bruges, reduce da una stagione con 28 gol in 37 partite.

La Lazio sta stringendo per Nuno Tavares, mentre su Greenwood c'è da registrare l'inserimento del Napoli. Il neopromosso Parma cerca un portiere e punta su quello della nazionale giapponese e del St. Truiden, quel Suzuki per il quale la richiesta dei belgi è di 4 milioni. Altro obiettivo è Almqvist.

