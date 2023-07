Morata conteso da Inter e Juve 

Roma. Dopo essere stato il grande protagonista del mercato in entrata - l’ultimo colpo è quello di Musah che arriverà dal Valencia per 20 milioni - ora il Milan pensa a sfoltire la rosa. Così dopo la cessione di Rebic al Besiktas (ieri il croato è arrivato a Istanbul), si lavora su Origi, che si sta convincendo ad accettare l’offerta che gli è arrivata da parte del fondo sovrano che gestisce gli affari calcistici dell’Arabia Saudita. Sembra invece sfumata, per il belga, la pista che portava al West Ham. Società questa di cui fa ancora parte Scamacca, ma il ds della Roma Tiago Pinto va verso Londra per sferrare l’assalto decisivo a questo giocatore che non vede l’ora di tornare a Trigoria, dove fu protagonista a livello giovanile. Ma se vuole chiudere la Roma deve fare presto, perché sull’attaccante degli Hammers sta cercando di inserirsi anche l’Inter. Entro la fine della prossima settimana Pinto conta anche di mettere a disposizione di Mourinho Renato Sanches, che il Psg è disposto a cedere in prestito pagando una parte dell’ingaggio, la stessa formula di un anno fa per Wijnaldum, che in giallorosso non ha avuto fortuna.

Il tormentone

Morata rimane invece (anche per l’Inter) un tormentone e non è affatto detto che l’Atletico Madrid lo ceda, proprio mentre si parla di un avvicinamento alla Juve (sarebbe la terza volta in bianconero). Non a caso, ieri è sceso in campo da titolare nell’amichevole che, a Seul, gli spagnoli hanno vinto 2-1 con il Manchester City. L’ex juventino è stato uno dei migliori dei suoi, rimanendo in campo per un’ora. Nel frattempo la dirigenza interista, mentre Lukaku rispondendo a un tifoso dice che non pensa si possa chiudere il cerchio per andare alla Juventus, sta stringendo i tempi con l’Udinese per Samardzic: l’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 25 milioni, più il prestito del centrocampista Fabbian. Ceduto Hojlund al Manchester United per 75 milioni, l’Atalanta potrebbe non fermarsi a El Bilal Tourè e quindi prendere un altro attaccante, che potrebbe essere Ekitike del Psg, che però i campioni di Francia non vogliono cedere a titolo definitivo.

I campioni

A Napoli, invece, continua la ricerca del difensore che sostituisca Kim, e il nome caldo è sempre quello di Danso, 24enne “gigante” austriaco del Lens. Lozano sembra orientato ad andare al Los Angeles, ma per sostituirlo Garcia potrebbe pensare a una soluzione interna, con quel Zerbin richiesto dal Frosinone (che cerca anche lo juventino Nicolussi Caviglia). La Fiorentina sta stringendo per Sutalo ma deve alzare l’offerta alla Dinamo Zagabria, mentre per Carlos Augusto del Monza si è fatto avanti anche il Torino. Va in Arabia Saudita anche Manè, che ha salutato i compagni del Bayern e ora andrà a fare coppia con CR7 nell’Al Nassr. Con Manolo Gabbiadini, il cui passaggio al club arabo è stato ufficializzato dalla Sampdoria.

