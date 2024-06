Morata: «Che squadra» 

Da buon capitano guida la squadra in campo e parla nelle interviste post gara. Felice, come logico, vista la vittoria: di misura, certo, ma ben più larga per gioco e occasioni di quanto dica il semplice risultato. «Abbiamo qualità pazzesche», sottolinea Alvaro Morata, vecchia conoscenza del calcio italiano (per due volte ha giocato nella Juventus).

La sua Spagna ha dominato contro gli azzurri e si è qualificata agli ottavi di finale da prima del girone. «Nessun rammarico per i gol sbagliati», dice, «l’importante era vincere. Siamo contenti perché avete uno dei migliori portieri al mondo, ha fatto 3 o 4 parate pazzesche, di altissimo livello». Le Furie Rosse hanno pressato per 75’. «Abbiamo conquistato tanti palloni, stiamo bene. C’è un’ottima atmosfera nella squadra, siamo un bel gruppo unito». Il passaggio dal ct Luis Enrique a De La Fuente ha cambiato qualcosa. «Lavoriamo per essere complicati da affrontare. Abbiamo tante possibilità, ci sono ragazzi nuovi che però sembrano veterani. Sono incredibili per l’atteggiamento che hanno, c’è tanto talento. Siamo pronti per tutte le squadre».

