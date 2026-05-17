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Nuoro.
18 maggio 2026 alle 00:49

Morante e Marcias visitano la casa di Grazia Deledda 

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Ha voluto vedere con i suoi occhi i luoghi in cui Grazia Deledda ha trascorso parte della sua vita e della sua infanzia. Per Laura Morante, ieri pomeriggio, varcare la porta di casa Deledda, al centro di Nuoro, è stato vivere una full immersion nei luoghi che, grazie alla consulenza scientifica dell’Isre (attraverso il professor Dino Manca), sono stati utilizzati per raccontare la scrittrice nuorese nel film di Peter Marcias, “Quasi Grazia”, proiettato ieri sera al Ten.

Ad accompagnare l’attrice e il regista, ieri pomeriggio, la direttrice generale dell’Isre Anna Paola Mura insieme a Noemi Fadda e Pasquale Cadoni che nei 45 minuti di visita, partita dal giardino, hanno raccontato quel luogo descritto dalla Premio Nobel anche in alcune pagine dei suoi scritti.

A ricevere Morante e Marcias, anche il sindaco Emiliano Fenu e la vicesindaca e assessora alla Cultura Natascia Demurtas. «È per noi un onore accogliere Laura Morante e Peter Marcias in occasione della proiezione a Nuoro del film», ha dichiarato il primo cittadino nel sottolineare il contributo dell’artista in occasione del centenario del conferimento del prestigioso riconoscimento. «Con la sua sensibilità e il suo talento, Laura Morante contribuisce a riportare all’attenzione del grande pubblico la figura e l’opera di Grazia Deledda», ha concluso Fenu.

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