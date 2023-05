Carmelo Gentile, docente che studiò la tenuta dei tiranti del ponte Morandi, crollato poi il 18 agosto 2018 uccidendo 43 persone, ha detto ai giudici che per lui «non è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto. Bisognava per esempio andare a vedere lo stato dei materiali per vedere se c’era la corrosione e di che tipo». E sui risultati dello studio di Cesi «dissi che era da mettersi le mani nei capelli».