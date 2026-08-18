Mora è sbarcato a Roma, Badiashile firma con il Napoli 

Rodrigo Mora è arrivato a Roma. Dopo mesi di strade che non portano mai a niente, i giallorossi riescono finalmente a far sbarcare nella capitale l’esterno d’attacco tanto richiesto da Gian Piero Gasperini: l’intesa con il Porto è di 25 milioni di euro, con i lusitani che si riservano il il 50% sulla futura rivendita del fantasista classe 2007. In Italia anche Diego Moreira, esterno sinistro 22enne belga con cittadinanza anche portoghese: ha effettuato le visite mediche con il Milan ed è pronto a firmare un contratto fino al 2031.

Già ufficiale invece l’arrivo di Guglielmo Vicario alla Juventus, con il portiere ex Tottenham che si lega ai colori bianconeri in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Al club, piacciono anche due giocatori in uscita dal Milan come Fikayo Tomori e Youssouf Fofana. Definitivo, poi, anche l’affare che porta il miglior giocatore dei Mondiali di quest’estate, Rodri, al Barcellona, con un contratto fino al 2030 e con 76 milioni arrivati al Manchester City.

Il Napoli chiude per Benoît Badiashile, difensore del Chelsea che arriverà in prestito per 3 milioni di euro con riscatto fissato a 27. In casa Inter buone notizie per Francesco Pio Esposito, il cui rinnovo contrattuale fino al 2031 con l’Inter appare imminente anche se ancora non è ufficiale: il precedente accordo, in scadenza nel 2030, verrà ritoccato economicamente per giungere a 3 milioni annui più bonus. Il Genoa punta forte su Evan Ferguson nonostante l’infortunio che lo tiene fuori da marzo e non lo farà tornare in campo fino a ottobre: c’è l’accordo con il Brighton per il prestito secco dell’ex centravanti della Roma.

Si complica invece per la Lazio la pista Mauro Icardi: i biancocelesti hanno fatto la loro prima offerta, ma l’attaccante sta prendendo tempo per valutare con più calma quale sia il progetto tecnico più adatto a lui. Per la difesa, invece, i nomi restano quelli di Josip Sutalo e di Stepan Chaloupek. Tra gli altri giocatori in uscita da Milanello, il Lipsia cerca Christopher Nkunku, mentre il Como è tentato dal centrocampista toscano Samuele Ricci. L’Udinese punta a pescare ancora dai Balcani per la punta classe 2005 Jovan Milosevic. L’ex Cagliari Nunzio Lella va al Verona, scambio con Lorenzo Montipò che sarà il portiere del Venezia.

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