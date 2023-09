“Moon Arts Film Festival”, ricordare è un’arte 

Prende il via giovedì la terza edizione del “Moon Arts Film Festival”, rassegna cinematografica internazionale con la direzione artistica del filmmaker e produttore Marco Oppo.

Quattro giornate (a ingresso gratuito) – tra la Sala Affreschi dell’ex Convento dei Cappuccini di Quartu e il Centro Servizi di Flumini - dedicate alla proiezione di cortometraggi diretti da autori sardi e realizzati in Sardegna, per un totale di 8 pellicole, riunite dalla tematica del “ricordo”, che coinvolgerà i lavori di Matteo Incollu, Peter Marcias, Andrea Lotta, Salvatore Mereu, Enrico Pitzianti, Enrico Pau, Marco Antonio Pani, con uno speciale omaggio a Francesco Origo, scomparso nel 2022. «Sono soddisfatto delle scelte fatte per questa edizione, con film e autori di valore universalmente riconosciuto», commenta Marco Oppo. «E sono felice di poter dedicare un tributo a Francesco Origo, straordinario artista e uomo».

Il via, allora, giovedì alle 19.45 al Centro Servizi di Flumini con la proiezione del corto “Male Fadau” di Matteo Incollu, al quale sarà affidato il compito di introdurre il lavoro di fronte al pubblico del festival. La pellicola, della durata di 20 minuti, è uscita nel 2020, ed è ambientata in una Baunei del 1942. “Male Fadàu” è Padoreddu, il matto del villaggio, che una notte ruba una radio da un aereo da guerra tedesco, precipitato tra le montagne. A seguire i proiettori saranno ancora protagonisti per il film “Silenzi e Parole” di Peter Marcias, un lavoro che ha visto la luce nel 2017, ambientato a Cagliari, e che mette due mondi a confronto: la Quaresima dei Frati Cappuccini del Convento di Sant'Ignazio e la Queeresima dell'associazione ARC.

