Moody’s teme Le Pen Tremano i mercati 

Parigi. Tremano i mercati, lo spread sale, Moody’s avverte: il momento della verità si avvicina, quando mancano due giorni al primo turno delle elezioni politiche anticipate in Francia con percentuali di affluenza da anni Novanta e 2 milioni di procure. Ma se ci sarà «instabilità politica prolungata», questo «nuocerà alle banche del Paese». Marine Le Pen, intanto, con il Rassemblement National (Rn) lanciato verso la vittoria col 32% delle intenzioni di voto più il 4% dei nuovi alleati, l’ala destra dei Républicains che ha seguito il presidente Eric Ciotti, comincia a fare progetti.

E mentre Emmanuel Macron si affretta a nominare il “suo” commissario a Bruxelles - nella persona di Thierry Breton, confermato al Mercato interno -, la leader del Rn risponde con una bordata in politica estera: «Capo delle forze armate è un titolo onorifico - ha detto -. Lui non potrà decidere di inviare truppe in Ucraina». Un fact-checking del quotidiano Le Parisien, che ha intervistato esperti costituzionalisti, mostra che la questione è decisamente più complessa. L’instabilità prolungata paventata dall’agenzia di rating, nel caso fortemente probabile di una coabitazione del giovane Jordan Bardella come premier e Macron all’Eliseo, sembra garantita. Per Moody’s, questa «avrebbe un impatto negativo sull’ambiente operativo delle banche francesi».

