Monza svogliato, passa la Dea 

Monza 1

Atalanta 2

Monza (4-2-3-1) : Di Gregorio 6; Birindelli 5.5, Izzo 5.5 (33’ st Caldirola 6), Pablo Marí 6, Kyriakopoulos 5.5 (20’ st Maldini 7); Gagliardini 5 (33’ st D’Ambrosio 6), Bondo 5.5; Colpani 5 (9’ st V. Carboni 6), Pessina 6, Zerbin 6; Djuric 5.5 (33’ st Colombo 6). In panchina: Sorrentino, Gori, Donati, A.Carboni, Pereira, Ferraris, Vignato. Allenatore Palladino 5.5.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi 5.5; Toloi 6 (23’ st Djimsiti 6), Hien 6, Kolasinac 6.5; Holm 6 (28’ pt Hateboer 6), Pasalic 6, Ederson 6.5 (23’ st De Roon 6), Bakker 5.5 (1’ st Ruggeri 6); De Ketelaere 7 (19’ st Koopmeiners 6.5); Touré 7, Lookman 7. In panchina: Musso, Rossi, Bonfanti, Zappacosta, Adopo, Miranchuk, Scamacca. Allenatore Gasperini 7.

Arbitro : Giua di Olbia 6.

Reti : 44’ pt De Ketelaere, 27’ st Touré, 44’ st Maldini.

Note : ammoniti Birindelli, Izzo, Djimsiti, Hien, Bondo. Angoli: 2-8. Recupero: 3’ pt, 6’ st.

Monza. Un gol per tempo per dire che la Dea può continuare a sognare l’olimpo del campionato e mettere le mani su un posto Champions. De Keteleare nel primo tempo, Touré nella ripresa, poi Daniel Maldini ad accorciarla nel finale e a rischiare di riaprirla all’ultimo istante, al 95’, con un palo interno che attraversa l’area e non cambia il risultato: finisce 1-2 a Monza, con i bergamaschi che si consentono rotazioni ma centrano l’obiettivo, davanti a un Monza poco affamato.

Per 35 minuti si gioca in clima surreale, per lo sciopero del tifo brianzolo, dopo le 18 diffide seguite alla gara casalinga contro il Napoli per quella che è stata una gestione “incompetente” del servizio d’ordine, come recitava la curva stessa. Forse è anche per questo che sono i bergamaschi a premere sull’acceleratore in avvio, andando vicini al vantaggio prima con Kolasinac dalla sinistra e poi con un colpo di testa di Touré. De Keteleare scappa a un paio di giri d’orologio dall’intervallo e segna l’11° gol stagionale.

Il Monza si fa vedere a metà ripresa con Pessina, il cui sinistro decolla oltre il rettangolo utile. Quello che invece centra in grande stile Touré, dopo aver aperto il contropiede e aver chiuso la triangolazione di Lookman. La riapre Maldini nel finale con un gran gol da fuori, rischia di riprenderla all’ultimo istante ancora Maldini con un destro che sbatte sul palo interno. Termina 1-2 per la Dea, ma visti i risultati sugli altri campi, Palladino sa di aver condotto i suoi alla salvezza con 6 turni di anticipo, come la stagione precedente.

