Monza, sfreccia la McLaren 

MONZA. Uno-due McLaren in qualifica a Monza. Lando Norris sfreccia davanti a tutti, si prende di forza la pole position e mette il fiato sul collo di Max Verstappen, solo settimo in griglia, in chiave Mondiale. Al suo fianco partirà l'altra vettura arancione di Oscar Piastri che dovrà proteggere l'inglese verso la prima variante, da cui potrebbe dipendere una bella fetta della corsa all'iride. Già, perché i 70 punti di vantaggio dell'olandese - con 225 ancora a disposizione - sono un bottino cospicuo ma non affatto rassicurante vista la situazione attuale. La McLaren vola, la Red Bull invece arranca in lontananza dietro un gruppone dai distacchi sottili (i primi sei racchiusi in meno di due decimi), scalzata sia dalle due Mercedes che dalle due Ferrari (con Leclerc quarto e Sainz quinto).

Rossa delusa

La Rossa è piuttosto delusa, si aspettava qualcosa di meglio dopo le buone prove del venerdì, ma spera, con qualche grado in più sulla pista, di conquistare almeno il podio davanti ai propri tifosi. Vasseur è laconico ma fiducioso: «Sono mancati due centesimi per la prima fila, la settimana scorsa eravamo molto più lontani». Sainz è rammaricato: «Eravamo in lotta, la pista poi si è raffreddata e ci è costata quel decimo dalla pole». Più scuro in volto Leclerc, limitato dal sottosterzo nelle curve lente: «È frustrante non aver risolto i problemi ma in gara i tifosi ci spingeranno». Le Ferrari partiranno piuttosto scariche con l'ala: avranno quindi grande velocità di punta e possibilità di sorpasso, ma potrebbero subire un maggiore degrado degli pneumatici, lasciando aperta l'ipotesi delle due soste ai box.

Sfide mondiali

L'attenzione, però, è tutta per la doppia classifica, piloti e costruttori. La McLaren - 30 punti dietro - sogna già il sorpasso su Red Bull e Norris punta apertamente ad accorciare le distanze da Verstappen. E se Norris sprizza gioia ed entusiasmo, l’iridato olandese non si spiega questo calo recente, cinque gare senza pole (non accadeva dal 2021) e a secco di vittorie da Barcellona (23 giugno): «Non mi aspetto niente di diverso in gara. Abbiamo sempre gli stessi problemi e nel Q3 il divario è diventato enorme», ha detto sconsolato.

RIPRODUZIONE RISERVATA