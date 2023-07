Monza-Milan per Silvio  

Monza e Milan in campo insieme per ricordare Silvio Berlusconi. Presidente dei brianzoli che senza di lui mai erano arrivati in serie A, proprietario rossonero capace dal 1986 al 2017 di mettere in bacheca 31 trofei: 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Intercontinentali, 1 Mondiale per club e 5 Supercoppe Europee. Più di Santiago Bernabeu, ripeteva spesso l'ex presidente, ricordando come allo spagnolo avessero anche intitolato uno stadio. Sarà anche per questo che i due club hanno deciso di partire da un trofeo che porta il nome dell'uomo che ha segnato per sempre la loro storia: si giocherà l'8 agosto alle 21 in Brianza, prima edizione di un appuntamento che sboccia programmando di diventare grande, se è vero che è già stata dichiarata la volontà di dare alternanza di stadi in cui il match verrà disputato, nelle annate successive. Una continuità che è ciò che da subito hanno sperato di poter trovare nel club brianzolo, dopo quel 12 giugno che aveva portato via per sempre Silvio Berlusconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA