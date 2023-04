Monza, che colpo! Caldirola gela l’Inter a San Siro 

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio; Izzo (39' st Izzo), Marì, Caldirola; Ciurria, Colpani (14' st Birindelli), Rovella (14' st Machin), Carlos Augusto; Pessina, Sensi (29' pt Caprari); Mota (39' st Valoti). In oanchina Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Gytkjaer, Carbo- ni, Antov, Petagna, D'Alessandro, Vignato. All. Palladino.

Inter (3-5-2) : Onana; Darmian (36' st Dzeko), De Vrij (6' st Acerbi), Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (26' st Brozovic), Mkhitaryan (26' st Calhanoglu), Gosens; Lukaku, Correa (26' st Lautaro). In panchina Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Dimarco, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti. All. S. Inzaghi

INTER 0

MONZA 1

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Rete : nel st 33' Caldirola

Milano . Quanto è difficile per l'Inter bella d'Europa rituffarsi in campionato. Non suona la musichetta europea e i nerazzurri in Serie A crollano di nuovo (0-1), stavolta contro un coriaceo Monza, continuando nella striscia senza vittorie che dura da inizio marzo e che ha visto gli uomini di Simone Inzaghi raccogliere solo un punto nelle ultime cinque partite. Il gol di Luca Caldirola (di testa al 32’ della ripresa) regala un'altra serata da urlo per i brianzoli di Palladino e una nuova gioia al patron Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele, centrando un successo che mancava dal 4 marzo scorso. Naturalmente è il primo a San Siro in A contro i nerazzurri.

Un ko da record in negativo per l'Inter, che mai aveva perso tre partite consecutive in campionato senza segnare nemmeno un gol. L’undicesima sconfitta della stagione arriva dopo la solita prestazione a cui i nerazzurri hanno abituato negli ultimi mesi in Serie A: fragili in fase difensiva, molli in zona offensiva con la solita quantità di gol sbagliati, incapaci di cambiare ritmo e anche poco concentrati, nonostante la spinta dei 74mila tifosi arrivati al “Meazza”,

Nulla che non si fosse già visto, di fatto, e che deve fare interrogare molto non solo Simone Inzaghi ma anche la società per quanto riguarda la gestione da parte del tecnico. Perché si fa sempre più concreto il rischio che l'Inter, la prossima stagione, la Champions League che tanto bene sta facendo la possa guardare solo dal divano.

© Riproduzione riservata