Monza-Cagliari, invasione rossoblù 

Saranno oltre 2500 i tifosi del Cagliari al seguito della squadra che, oggi alle 15, scenderà in campo allo U-Power Stadium di Monza per la gara contro gli uomini di Palladino. Una gara delicata in chiave salvezza, che la squadra di Ranieri affronta senza Mina e Gaetano, i rinforzi arrivati a gennaio, a cui si aggiungono le assenze già previste di Luvumbo, Petagna, Pavoletti e Mancosu. In difesa il ritorno di Wieteska, in mezzo al campo conferme per la coppia Deiola-Makoumbou, davanti potrebbe giocare Viola in appoggio a Lapadula.

