Monumento per le vittime dell’alluvione 

Nove monoliti in granito sardo per ricordare le vittime del Ciclone Cleopatra. È l'opera monumentale pensata dall'artista Nicola Filia in memoria delle persone che il 18 novembre 2013 hanno pagato con la vita le drammatiche conseguenze dell'alluvione che ha colpito la città e di cui, quest'anno, ricorre il decimo anniversario. Un'installazione poggiata a terra nel tratto che si affaccia sul mare compreso tra l'ansa del Porto Romano e via Escrivà. Il progetto proposto da Filia, che lo realizzerà in collaborazione con lo Studio A1 Engineering di Olbia, è stato accolto con favore dall'amministrazione comunale. Per l'installazione dell'opera, che sarà posizionata in un'area demaniale, l'amministrazione ha già ottenuto il nulla osta da parte dell'Autorità portuale. L'opera di Filia, si legge nella delibera di Giunta che approva il progetto, “incontra l'interesse dell'amministrazione per il profondo valore umano e identitario che la creazione artistica assume”. (t.c.)

