Arborea.
17 ottobre 2025 alle 00:27

Monumento per la Brigata Sassari 

Arborea rende omaggio alla Brigata Sassari in occasione del suo 110° anniversario. La regia dell'evento è affidata alla Pro Loco guidata da Paolo Sanneris e al Comune. Oggi alle 9.30, al museo della bonifica, l’inaugurazione della mostra fotografica spiegata dai ragazzi delle scuole del paese. Domenica alle 10 l’inaugurazione del monumento dedicato alla Brigata Sassari realizzato su progetto di Roberto Arfeli, nella via omonima con l’esibizione della banda. È prevista la presenza del parlamentare Paola Chiesa, capogruppo della Commissione Difesa della Camera. Un evento che anticipa la tradizionale sagra della polenta, in programma sabato e domenica. ( s. p. )

