Monumento in vendita, interrogazione in Consiglio 

Il caso della messa in vendita di Sa macchina beccia, l’iconico pozzo minerario a forma di castello che domina la campagna di San Giorgio, entra in Consiglio comunale. A portarlo è Luigi Biggio (FdI), in un’interrogazione.

L’iconico sito dal 12 luglio è comparso fra gli annunci immobiliari on line: la proposta di acquisto è di 442.270 euro,

Biggio chiederà spiegazioni in Aula su come sia possibile il pozzo Santa Barbara, costruito a fine ‘800, non sia recuperato al patrimonio del Comune. Così domanda al sindaco Usai, che anche in questo secondo mandato tiene per sé la delega al Turismo e che della valorizzazione dei beni minerari ha fatto il suo cavallo di battaglia, «se possano esistere i presupposti, magari aprendo un tavolo tecnico operativo e di collaborazione con il Parco geominerario e la Regione, affinché il Comune possa rientrare in possesso del bene, attraverso una negoziazione con la società di proprietà al fine di individuare un valore economico equo. Una volta, eventualmente, riacquistata la proprietà l’obiettivo risulterebbe quello di mettere in sicurezza il sito, restituirlo alla nostra Comunità, quindi inserirlo nella rete museale». Non è la prima volta che Biggio per il sito: recentemente aveva chiesto la rimozione delle scritte comparse nell’impianto.

