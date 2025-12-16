VaiOnline
17 dicembre 2025 alle 00:24

Monumento ai Vigili del fuoco 

Il nome del monumento dedicato ai Vigili del fuoco, nella rotatoria tra le vie Porto, Libeccio e Bonn, dice tutto: “Coraggio”. La scultura, in trachite alta circa due metri, realizzata dall’artista oristanese Luigi Taras e voluta dall’Associazione nazionale dei vigili del fuoco raffigura un vigile che salva un bambino dalle fiamme. «Dalla trachite è emersa un’opera d’arte. Ogni giorno, entrando al lavoro, potremo ammirare questo simbolo» ha sottolineato il comandante provinciale Angelo Ambrosio durante l’inaugurazione. «Il ricordo di chi ci ha lasciato si unisce a chi affronta il pericolo per aiutare chi è in difficoltà – ha detto il prefetto Salvatore Angieri- È una giornata di riconoscenza verso chi ha perso la vita in servizio». Il sindaco Massimiliano Sanna: «Quest’opera mostra chi ogni giorno si impegna per il bene della comunità». Gigi Taras ha ribadito che l’opera, realizzata interamente a mano con lo scalpello «crea una separazione simbolica tra pericolo e salvezza». Carlo Pettinau, della Scuola del Popolo, ha evidenziato «il valore artistico della scultura a tutto tondo, fruibile a 360 gradi, mentre la luce naturale ne esalta l’impatto drammatico». ( a.m.)

