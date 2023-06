Monumenti sotto attacco dei writer 

Dopo la scritta sul muro del Pozzo di Santa Barbara, ecco un altro sfregio ai danni di una struttura di archeologia industriale. Da qualche giorno una “firma” dai caratteri cubitali è comparsa alla base del camino dei fumi in località Fontamare e rappresenta l’ennesimo attacco ai beni ex minerari.

La denuncia

Il primo a denunciare l’accaduto è Roberto Pusceddu, appassionato di archeologia mineraria, escursionista dei beni dismessi e volontario di diverse associazioni: «Quando son passato con l’auto è ho notato la facciata del camino imbrattata in quel modo è stato un colpo al cuore. - racconta - È una mancanza di rispetto per la nostra storia e le nostre tradizioni, in tanti s’impegnano nel tentativo di salvaguardare alcune preziose strutture mai valorizzate e trovarsi di fronte ad uno scempio simile fa tanta rabbia».

Ma il camino dei fumi è solo l’ultima delle strutture in ordine cronologico ad esser stata presa di mira. Ancor prima il consigliere comunale di Fdl Luigi Biggio, si era appellato ai protagonisti di una scritta sulla parete de “Sa Macchina Beccia” affinché ripulissero la facciata dalla vernice. Il messaggio era stato recepito e la redenzione aveva condotto al pentimento e alla conseguente pulitura, ma il più delle volte gli artefici rimangono impuniti e i beni violati.

I danni

«Anche sulla canna fumaria di pozzo Baccarini è stata effettuata una scritta a caratteri cubitali - prosegue Pusceddu - e dalle iniziali parrebbe fra l’altro che l’autore sia lo stesso del camino dei fumi. Dell’altra vernice compare in più punti anche a Monteponi, nel grande piano inclinato di Nicolay e di recente era stata presa di mira anche la chiesetta di Normann».

Un atto di vandalismo quest’ultimo al quale ha posto rimedio l’associazione “Villaggio Normann”, una realtà che si occupa anche di promuovere la cultura e salvaguardare i beni storici: «Assieme ai volontari del Soccorso Iglesias abbiamo ripulito la facciata, così affrontiamo il problema, così dovrebbero far tutti. - racconta il presidente Pierluigi Carta, ex sindaco d’Iglesias (il primo nello sperimentare la concessione di spazi dedicati all’arte dei writers) - Occorrerebbe dare ai giovani ancora più superfici per lo sfogo della creatività, ma l’unica soluzione al fenomeno è quella di sentirsi chiamati al ripristino dello stato dei luoghi e nel contempo educare al rispetto dei beni comuni. In generale c’è poca tutela nei confronti dei “monumenti” e anche non preservare i beni pubblici è una forma di vandalismo. Quando questi vengono abbandonati, si trasformano in terreno di conquista per chiunque». La stessa associazione ha in progetto di “restituire la bellezza” con un murale fatto di foglie dipinte dai bimbi di una scuola, alla parete di un vecchio deposito d’acqua di Normann: «Che è stato imbrattato da scritte xenofobe. - racconta Carta - Gli studenti erano contrariati e così lavoriamo sul progetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA