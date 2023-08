Monumenti offesi da incuria e inciviltà  

L’immagine dell’Anfiteatro resta sempre la peggiore. Con i turisti che (senza affanno) fanno avanti e indietro per visitare quella piccola parte aperta al pubblico (anche a Ferragosto) e che si trovano di fronte un’immagine impietosa: erbacce, bottiglie e rifiuti di ogni genere ricoprono la roccia calcarea bianca lungo tutta la cancellata.

Villa Tigellio invece è ancora chiusa: il complesso residenziale di epoca romana è sempre più sommerso dalla vegetazione. Ma degrado e incuria avvolgono anche altri monumenti della città: c’è sempre il Bastione con le sue panchine di marmo distrutte (soprattutto da chi ci sale sopra per fare un selfie), il plexiglass imbrattato e spaccato in più punti («ma a fine agosto verrà ripulito», dice l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda), il cantiere infinito di Santa Caterina. Non importa che si tratti dei monumenti più importanti di Cagliari, incuria e burocrazia in alcuni casi (Villa di Tigellio), la maleducazione e l’inciviltà di pochi, in altri (i rifiuti gettati all’Anfiteatro) generano il degrado.

Il caso

L’Anfiteatro, dove da maggio scorso il Comune ha aperto un altro “pezzo” alle visite è impressionante: spuntano erbacce e il muro perimetrale mostra crepe in più punti. Il più importante tra gli edifici pubblici della Sardegna Romana continua a essere anche deposito di vecchie scarpe, plastiche sotto ogni forma, vetri rotti, buste di immondezza. E all’esterno le cose non vanno molto meglio: sul marciapiede, accanto alla cancellata, spazzatura ovunque. Da non crederci. Tra i turisti affacciati al cancello aleggia stupore: «È un peccato», dicono Elide e Michelangelo, di Santa Maria Capua Vetere, «la città è bella e viva, dispiace certo per come sta il “vostro” Anfiteatro. Però una cosa va detta: non è un problema di Cagliari la gestione più o meno discutibile dei monumenti, è un problema comune di molte città», aggiungono. Una premessa, a questo punto, è d’obbligo: l’amministrazione comunale, spesso, va e ripulisce, ma poi dopo qualche tempo si ripresenta sempre la stessa scena. «Come Lavori pubblici noi ci occupiamo delle pulizia dei siti quando ci sono cantieri aperti e in questo momento non ci sono lavori in corso», spiega l’assessora Deidda.

Gli altri

In via dei Carbonazzi, all’ora di pranzo sotto il sole che picchia a 34 gradi, ci sono Dana e Mikolaj, sbarcati a metà mattina da Cracovia. Sono di fronte a Villa Tigellio dove la natura è totalmente inselvatichita e i reperti sono nascosti tra i rovi e gli arbusti ormai inariditi. «Il bene è ministeriale e i fondi per l’intervento sono regionali», spiega l'assessora Deidda. «Si è dovuto procedere a una revisione progettuale per aumento dei prezzi. Il progetto dovrà essere appaltato a breve. Come servizio lavori pubblici abbiamo chiesto una pulizia straordinaria al servizio cultura e verde pubblico», aggiunge.

Un’altra “criticità” è il cimitero monumentale di Bonaria, dove ci sono lapidi rotte e immerse nelle erbacce, loculi usati come deposito di rifiuti, frammenti di cemento spuntano sotto l’erba, pezzi di muro. Servirebbe un restyling ma per il Comune è complicatissimo trovare i fondi.

