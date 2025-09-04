Monumenti, numeri in crescita «Ma non sono da città turistica» 

Sarà che è il simbolo di Cagliari. La sua fama continua a crescere e così anche i suoi frequentatori, che vengono dall’altra parte dell’Italia o del mondo per vedere da vicino le antiche mura fortificate della città medievale. Il Bastione di Saint Remy è il sito culturale gratuito più amato dai turisti. La Passeggiata Coperta, al suo interno, è invece il più amato tra quelli a pagamento. I dati dicono che per visitare la Passeggiata coperta e la Galleria dello Sperone si è scatenata una vera e propria febbre: quasi la metà dei biglietti staccati in tutti i siti di Cagliari si registra proprio per il salotto storico della città. I numeri messi in fila dall’assessorato alla Cultura non mentono e certificano un anno positivo per i monumenti: nei primi otto mesi del 2025 le biglietterie si sono comodamente attestate su oltre sessantamila visitatori. E se il trend sarà confermato nei prossimi quattro mesi, la previsione è di chiudere i 12 mesi oltre quota ottantamila. «Sono numeri positivi», afferma l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. «La parte del leone la fa la Passeggiata Coperta che la scorsa primavera, per due mesi, ha ospitato la mostra dedicata a Enrico Berlinguer. Segno che quando l’offerta è di qualità, il sistema è vincente», aggiunge. Le opposizioni in Consiglio comunale, però, smorzano gli entusiasmi: «Troppo poco per una città turistica».

La fotografia

Per i ora i numeri sono parziali, ma danno un’idea dei flussi nelle principali istituzioni comunali della città. Considerato il caso dell’Anfiteatro, che è sì aperto, ma solo parzialmente e (forse) lo si può apprezzare meglio dalla strada oltre la cancellata (comunque anche lì quasi 8mila paganti), tenuto presente che la Torre dell’Elefante è chiusa da un anno, da quando dopo la caduta di calcinacci dalla chiesa accanto per precauzione è stato disposto lo stop (finché il ministero dei Beni culturali non dà avvio ai lavori di restauro e messa in sicurezza il Comune ha le mani legate), così come è ancora chiusa la Villa di Tigellio (ma i lavori di recupero sono in corso da otto mesi), «i numeri sono incoraggianti». Dal primo gennaio al 30 agosto, dopo la Passeggiata Coperta, il sito culturale più visitato è la Cripta di Santa Restituta, con quasi 25mila biglietti staccati. «Una volta che tutti i monumenti saranno completamente aperti e fruibili, i numeri cresceranno ulteriormente», spiega l’assessora.

Le critiche

Non tutti la pensano allo stesso modo: la critica maggiore che si leva dai banchi delle opposizioni a Palazzo Bacaredda è sulla mancata gestione organica dei siti. «Non basta avere i monumenti, serve una strategia», dice Giuseppe Farris (Civica 2024). «La città non riesce a valorizzare il proprio patrimonio culturale, mancano promozione, gestione coordinata e soprattutto politiche comunali che trasformino i monumenti in veri poli di attrazione per i turisti. Cagliari si proclama città turistica, ma i monumenti restano marginali. E qui la responsabilità è tutta dell’amministrazione che non ha ancora costruito un modello di fruizione e valorizzazione del suo patrimonio storico».

Il concetto lo ribadisce Pierluigi Mannino (capogruppo di FdI): «L’assessora alla Cultura gongola per i risultati raggiunti da gennaio a oggi. Rifletto, però, che il lasso di tempo indicato», da gennaio ad agosto, «è di circa 245 giorni, significa 248 visitatori giornalieri tra i diversi siti. Mi sembra pochino per una città che si definisce turistica. In realtà non lo è, non si è ancora strutturata per esserlo e continua ad agire in maniera improvvisata. Ho sempre detto che occorre dotarsi di un soggetto giuridico ad hoc per la gestione e la promozione, siti culturali inclusi. Proprio come hanno già fatto tante altre realtà italiche. Volendo essere più chiaro», dice ancora Mannino, «e dimostrare che il risultato di quest’anno non è un successo riporto alcuni dati di realtà simili alla nostra come numero di abitanti», ma con un appeal turistico nettamente minore, «come Brescia e Reggio Emilia. Brescia con 200.000 abitanti nel 2024 sui sei monumenti che dispone, gestiti tramite la Fondazione Brescia Musei, ha raggiunto 275.000 visitatori. Reggio Emilia, con circa 170.000 abitanti ha raggiunto nel 2024 un numero di visitatori pari a 201.023. Questi paragoni dimostrano che è urgente dare vita al soggetto giuridico che ci faccia passare da una gestione “amatoriale” a una professionale e ben strutturata».

RIPRODUZIONE RISERVATA