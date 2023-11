«Monumenti naturali da valorizzare» 

Il patrimonio naturalistico e artistico di Guspini attende di essere valorizzato: case decorate con affreschi, pietre sagomate dai venti, nuraghi, fonti e pozzi sacri, siti archeologici, mete alternative alle spiagge.

Monumenti millenari

I massi nel "Monti mannu” assumono le forme più bizzarre: tra pini e querceti pietre granitiche che nel corso dei millenni sono diventate sculture somiglianti al corpo umano e ad animali. La fantasia di madre natura è infinita. I venti e la natura hanno formato “monumenti naturali”, meritevoli anche per le norme regionali di essere «conservati nella loro integrità». Perché, anche se la loro esistenza è casuale, non lo è il valore storico e turistico acquisito nel tempo.

Ne è sicura la geologa Laura Cadeddu: «Un patrimonio geologico e di geodiversità che merita di essere meglio conosciuto, tutelato e valorizzato a fini scientifici, culturali e per un turismo responsabile. I monumenti naturali, o geositi, rappresentano in generale la diversità geologica, geomorfologica, idrologica e pedologica che connota i territori e, se correttamente valorizzati, sono una fonte di ricchezza culturale ed economica distribuita sull’intera collettività».

Il recente riconoscimento de “Sa rocca inquaddigada” (roccia incavallata) come monumento naturale è auspicabile che dia avvio a un parco ambientale naturale fruibile dai visitatori. Molti cittadini e proprietari di B&B si augurano possa nascere un cammino idoneo fra i sentieri per arrivare alla vista del “bastione” che regge il macigno.

Letizia Piras gestisce con il figlio Mauro Montaperto un B&B ed evidenzia la mancanza di servizi: «Abbiamo varie richieste di turisti che vengono per visitare l’entroterra ma spesso non trovano i sentieri adatti per farlo, mancano anche indicazioni e guide specializzate. Non esistono mappe neanche per i nuraghi, tanto meno per visitare i basalti colonnari. Sarebbe auspicabile una sinergia tra operatori turistici e Comune per rendere fruibili questi siti». Angela Chessa, proprietaria di un altro B&B, aggiunge: «Guspini ha una posizione centrale rispetto al mare e a importanti siti archeologici, la mancanza di servizi danneggia il turismo».

I sentieri

Per ammirare queste pietre naturali bisogna camminare fra stretti sentieri del monte Santa Margherita, fra massi di granito talvolta scolpiti dal ferro dei carri che trasportavano il materiale cavato. Un tracciato finanziato e realizzato dal Gal Monte Linas anni fa è stato parzialmente distrutto dall’acqua piovana durante le abbondati piogge degli anni scorsi e dalla mano di ignoti e mai ripristinato.Percorrendo questo sentiero il visitatore può apprezzare il vastissimo panorama della pianura del Campidano. Lo scenario è da sempre conosciuto, è la passeggiata più romantica che tutti i giovani guspinesi di tutte le generazioni hanno percorso partendo dal quartiere Villaggio Curiel.

