Selargius
01 febbraio 2026 alle 01:03

Monumenti in vetrina, sì del Comune 

Anche quest’anno Selargius metterà in vetrina le sue bellezze storiche in occasione di Monumenti aperti, la manifestazione culturale organizzata da Imago Mundi che coinvolge diversi Comuni isolani.

Per ora c’è il sì all’adesione del Comune con l’impegno economico deliberato dalla Giunta, e l’ipotesi dei giorni in cui programmare l’apertura dei siti storici e culturali cittadini: il 23 e 24 maggio, i «più idonei alla concreta realizzazione dell’iniziativa», viene spiegato nella delibera approvata dall’esecutivo di piazza Cellarium.

Nel documento viene anche sottolineato che «è intendimento dell’amministrazione supportare l’iniziativa favorendo la partecipazione di apposite guide turistiche, e - se necessario - l’individuazione di servizi aggiuntivi su richiesta (per esempio cappellini e magliette) tra quelli previsti nella proposta di adesione dell’associazione culturale Imago Mundi».

