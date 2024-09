Monumenti chiusi in attesa di rilancio 

Per San Pancrazio saranno otto anni tra meno di quattro mesi. Per l’Elefante, sono sedici giorni, oggi, ma dopo anni tribolati (ben quattro) tra lavori di restauro, aperture, e di nuovo chiusure (dell’ultimo piano). Per le torri di Cagliari sembra una maledizione, un po’ come lo è stata per gli ascensori di Castello fino a poco tempo fa. Poi c’è sempre l’Anfiteatro, erbacce e bottiglie a ricopre la roccia calcarea, aperto alle visite per una piccolissima parte tanto che, dice Enrico Milanese , turista siciliano, «il paradosso è che si vede di più dall’esterno della cancellata che all’interno». Quindi la Villa di Tigellio, da anni chiusa e dove la vegetazione incolta è così alta da coprire parte della passerella costruita per i visitatori (oggi il vero ostacolo alla riapertura), il Bastione di Santa Caterina, imprigionato da anni in un cantiere.

La mappa

In una (ipotetica) classifica temporale, che tenesse conto della chiusura più lunga, la Torre di San Pancrazio, off limits da quasi otto anni, vincerebbe a mani basse. Basterebbe un banalissimo cartello, ben visibile e magari anche in inglese, eviterebbe almeno che i turisti arrivati da lontano osservino spaesati l’imponente struttura del XIV secolo. Nessuno sa perché sia chiusa, molti ne approfittano per una selfie. Competenza e responsabilità sono della Soprintendenza, che potrebbe essere in grado di restituirla alla città entro l’estate prossima. «La torre di San Pancrazio è chiusa da tempo per ragioni di sicurezza che non hanno permesso di rinnovare i contratti di convenzione con il Comune», spiega Monica Stochino, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari (Oristano, Sud Sardegna, Nuoro, Sassari). «Il ministero dei beni Culturali ha programmato un importante intervento, anche complicato perché si è trattato di adeguare la torre al tema dell’accessibilità. Dopo aver valutato diverse ipotesi, abbiamo trovato la quadra, approvato il progetto esecutivo e, adesso, entro la fine dell’anno credo che potranno cominciare i lavori», aggiunge. Quanto dureranno? «Si tratta di opere che non richiedono moltissimo tempo, confido che potremo restituire ai cagliaritani la Torre di San Pancrazio all’inizio della prossima estate», spiega.

Gli altri

Restando sulla città “alta”, la chiusura da poche settimane della Torre dell’Elefante suona invece per il Comune come una beffa: riaperta (parzialmente, terrazza esclusa) tre anni fa dopo i lavori di restauro andati avanti per anni, tra chiusure programmate e riaperture, la gemella di San Pancrazio (ma più bassa) è stata costretta di nuovo allo stop. Stavolta la “colpa” della chiesa di San Giuseppe, accanto, chiusa da tempo immemore e di proprietà del Fondo edilizio di culto, che ha cominciato a perdere pezzi, mettendo a rischio la sicurezza delle persone. «Finché», la Chiesa, «non mette in sicurezza l’edificio, la Torre non può riaprire», spiegano dagli uffici del Comune.

Nessuna responsabilità, quindi sulla Torre dell’Elefante. Non si può dire lo stesso per la Villa di Tigellio, dove la bellezza del monumento è offuscata dalla vegetazione incolta, all’interno, e dalla piccola discarica di rifiuti, all’esterno. «Anche in questo caso c’è un problema di sicurezza legato alla passerella in legno realizzata per i visitatori», spiegano ancora dagli uffici, «appena si sistemerà quella», competenza dei Lavori pubblici, «si potrà riaprire alle visite». Turisti e cagliaritani aspettano.

