Monumenti Aperti, visite anche in sardo 

Ventisei gioielli storici in vetrina - con la novità della chiesa di San Luca - e visite guidate in lingua sarda. Quartu quest’anno farà da apripista, partecipando a Monumenti Aperti nel primo fine settimana dell’edizione 2024, il 4 e 5 maggio.

La regia è come sempre di Imago Mundi, con il Comune che mette a disposizione chiese, siti archeologici, torri, fortini e case storiche, insieme a Villa Romana e Nuraghe Diana. Con il contributo dei tanti volontari che partecipano all’iniziativa.

«Monumenti Aperti è per noi una graditissima conferma e un appuntamento consolidato che ci dà modo di far conoscere i beni culturali ed artistici della nostra città a visitatori e residenti», spiega il sindaco Graziano Milia. «Una vetrina imprescindibile per Quartu, che attraverso questa iniziativa rivela le sue radici offrendo una versione inedita di sé, all’interno di un percorso di riscoperta coinvolgente ed unico, in grado di restituire alla nostra comunità un più profondo senso di appartenenza e di orgoglio».

Tra le novità di quest’anno in città l’apertura della parrocchia di San Luca, al Margine Rosso. In diversi siti ci sarà inoltre la possibilità di fare dei percorsi guidati in lingua sarda, oltre che in inglese, francese e spagnolo. La visita in sardo, sarà proposta nella biblioteca comunale di via Dante e nell’archivio storico, a cura degli studenti dell’Istituto comprensivo 1, nella chiesa di Sant’Agata, con i volontari di Imago Mundi, nella chiesetta di Bonaria ex oratorio delle Anime, raccontata dal gruppo scout Agesci 1, nella piazza Olla, grazie all’associazione Marinai d’Italia.

