Monumenti aperti, visitabili 58 siti 

Oggi e domani torna “Cagliari Monumenti aperti”. Sono 58 i siti cittadini suddivisi in cinque differenti contenitori immaginari, “spazi” secondo la suggestione maggiore che ognuno di essi evoca. Un modo per facilitare l’avventura durante i due giorni della manifestazione e consentire ai visitatori di potersi immergere, il più possibile, nello spazio dei loro sogni.

Insieme a questi “magnifici 58”, tra i quali alcune novità assolute come l’Area archeologica di vico III Lanusei e il Cagliari 1920 History & Gallery dentro la Unipol Domus, una serie variegata e avvincente di percorsi a tema, mostre, iniziative speciali, progetti musicali, attività per le famiglie, che quest’anno vedranno la presenza del ciclista Fabio Aru, e come consuetudine grande attenzione alle varie forme di disabilità per rendere la manifestazione sempre più inclusiva. Il tutto presidiato e raccontato da quasi seimila volontari provenienti da 44 scuole e da 38 associazioni.

Tutte le informazioni aggiornate su monumenti, progetti e iniziative speciali si possono consultare sul sito monumentiaperti.com e sui canali social della manifestazione. Si rinnova anche quest’anno la partnership tra Monumenti aperti e l’app Heart of Sardinia. Inoltre saranno attivi due infopoint in piazza Garibaldi e in piazza Yenne aperti oggi e domani dalle 9 alle 19 dove verranno date informazioni sui monumenti, sulle iniziative speciali e suggerimenti di visita.

Negli infopoint e in diversi monumenti sarà possibile trovare la guida della manifestazione che verrà distribuita gratuitamente e che viene realizzata anche grazie alla raccolta fondi “Un euro per la cultura”.

RIPRODUZIONE RISERVATA