Monumenti Aperti, ventimila visitatori 

Oltre 16mila i visitatori che hanno preso parte alla manifestazione Monumenti Aperti in programma quest'ultimo fine settimana. O meglio, questo è il numero delle firme raccolte, poi ci sono da aggiungere quelli che, statisticamente, non si fermano a compilare i registri: almeno un 25 per cento in più. Insomma, un vero successo anche per questa edizione che ha visto al lavoro 1500 volontari, tra istituti scolastici, associazioni locali e cooperative, enti pubblici e privati. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Meta in collaborazione con la Diocesi Alghero-Bosa e con il coordinamento regionale dall’associazione Imago Mundi, ha offerto la possibilità di visitare 31 siti. Il più gettonato è stato il carcere di Alghero, la casa di reclusione di via Vittorio Emanuele ha aperto le porte ai visitatori mostrando al pubblico una struttura storica, in centro città, che risale addirittura alla fine dell'800. Grande affluenza anche al Museo del Corallo con la mostra dei gioielli in oro rosso. Ottime le performance dell’Azienda vitivinicola Sella & Mosca e dell’Istituto Alberghiero, l’ex Grand Hotel, vera novità della 14^ edizione di Monumenti Aperti. Molto apprezzati pure i sette itinerari guidati, da quello dedicato al cineturismo, fino al percorso dei murales della Pietraia.

