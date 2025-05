Monumenti aperti, turisti in fonderia 

Un tuffo nella storia, nelle tradizioni e nella cultura del paese. Così per due giornate i gioielli di San Gavino Monreale sono stati protagonisti di Monumenti aperti, la manifestazione organizzata da Imago Mundi che ha visto la partecipazione di tantissimi volontari a partire dagli studenti delle scuole cittadine. Oltre 400 persone hanno visitato gli impianti della storica fonderia, aperta il 10 giugno 1932, che oggi è rimasta l’unica industria nel Medio Campidano. I visitatori hanno potuto visitare i diversi reparti della fabbrica dove dalla raffinazione del piombo si ottengono lingotti d’oro e d’argento, che costituiscono il business dello stabilimento di proprietà della Portovesme srl. A fare da guida c’erano quattro dipendenti della fabbrica: Paolo Casu, Andrea Sebis, Andrea Canargiu e Alessio Frau hanno saputo appassionare i visitatori venuti anche da Sassari e persino dalla lontana Scozia. «L’impianto – rimarca la guida Alessio Frau – è stato aperto nel 1932 e ancora oggi fornisce importantissime buste paga al territorio. La galena argentifera viene portata dal Sud America e a San Gavino avviene la raffinazione del piombo e la separazione dell’argento e dell’oro. Gli impianti sono sempre in marcia 24 ore su 24 e si articolano su tre turni. In più i visitatori hanno avuto la possibilità di visitare il rifugio antiaereo costruito durante la seconda guerra mondiale. Ci potevano stare anche 500 persone e lo abbiamo riportato alla luce nel 2018 scavando con altri dipendenti all’interno della galleria per eliminare la terra accumulata nei decenni». Tra i visitatori anche ex dipendenti, come Marco Argiolas: «Per 42 anni sono stato dipendente della fonderia fino alla pensione».

Gli appassionati di sport hanno visitato il museo del calcio sardo Nuccio Delunas. A fare da guida c’erano i volontari della Monreale calcio e Corrado Delunas, il figlio di Nuccio: «Ho donato anni fa una ricca collezione di fotografie, maglie, trofei, cimeli e documenti che raccontano decenni di passione calcistica. Spero che il museo possa rimanere sempre aperto con la gestione che ho suggerito di affidare alla società Monreale».

Successo anche per la mostra di pittura dell’artista Sergio Putzu al Civis e per la casa museo Dona Maxima con i volontari dell’associazione Sa Moba sarda. E ancora mostre e concerti come quello della classe di pianoforte dell’istituto comprensivo sotto la guida del maestro Sandro Silanus.

