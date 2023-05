“Monumenti Aperti”, tre città in mostra  

Nelle stessa giornate si terrà anche “Buongiorno ceramica”. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, sabato e domenica sempre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Informazioni all’Antiquarium e Infopoint in piazza Eleonora.

«La manifestazione rappresenta un’opportunità unica per esplorare il patrimonio storico e culturale di Oristano – osserva l’assessore alla Cultura Luca Faedda – Durante l'evento i monumenti più prestigiosi della città apriranno le loro porte al pubblico. Saranno organizzate visite guidate per consentire ai partecipanti di apprezzare appieno la ricchezza di questi monumenti». Nel capoluogo sarà possibile visitare l’archivio storico, la biblioteca, i centri di documentazione sulla ceramica, sulla Sartiglia e su Antonio Garau, la Cattedrale, il museo Diocesano, le chiese cittadine e il monastero di Santa Chiara, il liceo “De Castro”, la sede Pro Loco e l’Antiquarium, i palazzi comunali e la sede del gremio dei Falegnami. Ma anche la Torre a Torregrande, le chiese a Silì, Massama e a Santa Petronilla, la Casa della compagnia del Sacro Cuore Evaristiani a Donigala e la Basilica del Rimedio.

Oristano, Bosa e Terralba chiudono “Monumenti Aperti”. Grazie alla manifestazione regionale che punta alla valorizzazione dei beni culturali e monumentali, sarà possibile visitare i tesori di queste tre città sabato e domenica.

Oristano

Terralba

Un programma più ricco, con nuovi percorsi espositivi e un ampio coinvolgimento delle realtà locali. Sono queste le novità di “Monumenti Aperti”: 14 le location in mostra, dislocate in più punti della cittadina e a Marceddì. «Per la prima volta il sito archeologico di Santa Maria, di epoca romana, sarà fruibile ai visitatori – anticipa l’assessore alla Cultura Milo Pinna – In Comune sarà allestita una mostra sulla bonifica del Terralbese. Sarà aperto il museo “Carta” sulle origini della scuola elementare, la casa studio dell’artista Dina Pala e il museo e pinacoteca Eliseo. Altra novità la Merkaba, la nuova opera di Giorgio Casu».

«In concomitanza con “Monumenti Aperti”, domenica 4 si svolgerà “Gustando Marceddì”. Dopo un momento in compagnia del buon cibo, sarà un’occasione per poter ammirare la Torre Vecchia e il museo del mare, dove ci sarà una mostra ambientale, che si estenderà anche in alcune attività di Marceddì», prosegue l’assessore. «Dall’edizione 2023 ci aspettiamo un incremento di visitatori, che potrebbe portare un beneficio alle attività commerciali», conclude Pinna. I monumenti saranno visitabili gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Bosa

«L’offerta culturale rivolta a tutti i visitatori, turisti e cittadini, è impreziosita da squadre di Guide turistiche d’eccezione formate dai nostri ragazzi delle scuole primarie e secondaria di II grado, che garantiranno una completa fruizione dei nostri monumenti», affermano il sindaco Piero Casula e l’assessora alla Pubblica istruzione Paola Pintus. Aperti museo Casa Deriu e pinacoteca Atza, museo delle Conce, chiesa e convento del Carmine e quello dei Cappuccini. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19. Nelle due giornate saranno attivi il trenino turistico con partenza da piazza Monumento (ogni ora dalle 10 alle 19.40) e il battello per fare un’ora di escursione lungo il Temo (partenza dalla banchina vicino a ponte Vecchio).

