Monumenti aperti tra poesia, musica e arte 

Tutto pronto per Monumenti aperti, l’iniziativa che sabato e domenica porterà quartesi e turisti in giro per i siti del centro e del litorale. Tra le novità più ghiotte c’è l’apertura di Su Forti a Margine Rosso, il fortino militare che era stato realizzato agli inizi dell’Ottocento come baluardo contro le invasioni dal mare.

E poi visite guidate a quel che resta della torre di Carcangiolas al Poetto, al nuraghe Diana, ai fortini del Simbirizzi e di via Tharros, alle chiese, all’ex Convento dei Cappuccini, alla villa Romana, all’ex caserma dei carabinieri, antico macello, ex Montegranatico, Sa dom’e farra, la cantina Fois, casa Basciu Deiana , la capella dell’ex asilo Dessì.

Tantissime le iniziative organizzate in tutti i siti. Come i concerti della scuola civica di musica sabato e domenica all’ex Montegranatico, alla chiesetta di Bonaria, alla chiesa di Santa Maria di Cepola e a quella di Sant’Efisio. Alla torre di Su Forti ci sarà un’esposizione di cimeli della seconda guerra mondiale e una mostra di modellini navali in piazza Luigi Olla. Esposizioni di quadri e live painting nella chiesa di san Giovanni Evangelista, nella cantina Cesare Fois e a Sa dom’e Farra.

E ancora gara poetica campidanese presentata da Tonio Pani, concerti, mostre e tanto altro. Il tutto grazie alla collaborazione di scout, associazioni, parrocchie, università della Terza età.

RIPRODUZIONE RISERVATA