VaiOnline
Guspini.
07 maggio 2026 alle 00:35

Monumenti aperti, tour tra archeologia e miniere  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche Guspini si prepara a vivere il fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio all’insegna della cultura e della riscoperta della propria identità storica in occasione della trentesima edizione di Monumenti Aperti.
Tra i luoghi inseriti nel programma figura il Cimitero Monumentale, lungo via Marconi. Tra i simboli della fede cittadina sarà possibile visitare la Chiesa di San Nicolò, edificata nel XVII secolo e considerata uno dei più importanti esempi di architettura religiosa del territorio. Apre le sue porte anche la Chiesa di Santa Maria, edificio di culto tra i più antichi di Guspini, datato tra l’XI e il XII secolo.

Grande spazio sarà dedicato anche alla storia più antica del territorio con l’area archeologica di Neapolis, importante testimonianza delle civiltà che hanno abitato questo territorio nel corso dei secoli. Situata lungo la strada provinciale che conduce a San Nicolò d’Arcidano, l’area conserva tracce che vanno dal Neolitico recente fino all’età romana.

Per gli appassionati di archeologia industriale sarà invece possibile visitare il borgo minerario di Montevecchio, ma soltanto nella giornata di sabato. (g. g. s)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

viabilità

Strade-cantiere, 5 miliardi dall’Anas

Ma per l’ente l’Isola è un modello: «L’accordo con la Regione consente interventi rapidi» 
Marco Noce
Criminalità

Assalti ai portavalori a Torpè, Oliena e Nuoro: scattano due nuovi arresti

L’orgolese Biancu bloccato a Olbia Masia di Oschiri già in carcere per armi 
Fabio Ledda
Il dibattito

Legge elettorale, vertice in maggioranza

Meloni vede gli alleati, linea condivisa ma è stallo sulle nomine 
Bologna

Savi dallo studio tv alla Procura

Ai Pm le rivelazioni sulle coperture dei servizi alla Uno bianca 
Garlasco

«Ho tentato l’approccio, lei ha rifiutato»

Sempio intercettato mentre parlava tra sé in auto. Il legale: commentava il programma tv 
Canarie

Tre evacuati dalla nave colpita dal virus

Critiche sulla gestione del tracciamento, l’Oms: nessuna analogia col Covid 