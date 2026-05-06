Monumenti aperti, tour tra archeologia e miniere  

Anche Guspini si prepara a vivere il fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio all’insegna della cultura e della riscoperta della propria identità storica in occasione della trentesima edizione di Monumenti Aperti.

Tra i luoghi inseriti nel programma figura il Cimitero Monumentale, lungo via Marconi. Tra i simboli della fede cittadina sarà possibile visitare la Chiesa di San Nicolò, edificata nel XVII secolo e considerata uno dei più importanti esempi di architettura religiosa del territorio. Apre le sue porte anche la Chiesa di Santa Maria, edificio di culto tra i più antichi di Guspini, datato tra l’XI e il XII secolo.

Grande spazio sarà dedicato anche alla storia più antica del territorio con l’area archeologica di Neapolis, importante testimonianza delle civiltà che hanno abitato questo territorio nel corso dei secoli. Situata lungo la strada provinciale che conduce a San Nicolò d’Arcidano, l’area conserva tracce che vanno dal Neolitico recente fino all’età romana.

Per gli appassionati di archeologia industriale sarà invece possibile visitare il borgo minerario di Montevecchio, ma soltanto nella giornata di sabato. (g. g. s)

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