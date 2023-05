Monumenti aperti, tour in sardo 

Quest’anno Monumenti Aperti, in programma nel fine settimana, prevede anche visite guidate in sardo. L’iniziativa è dell’associazione Acadèmia de su Sardu, in collaborazione con Monumenti Aperti e l’Associazione Imago Mundi.

In programma passeggiate in lingua sarda tra il quartiere di Marina e le vie di Castello: un viaggio storico e letterario tra le strade, i monumenti e gli aneddoti di una città che racchiude in sé un dedalo di identità e provenienze da tutto il Mediterraneo. A cadenzare i passi e gli sguardi di questa imperdibile esperienza saranno i suoni e le parole della nostra lingua, che in corrispondenza al contesto cagliaritano della manifestazione si presenterà nella sua versione campidanese per un racconto ricco di storie e personaggi.

Acadèmia de su Sardu è un’associazione culturale di volontariato che dal 2009 opera a favore della tutela, della difesa, della valorizzazione e del rafforzamento della lingua sarda parlata a scritta.

