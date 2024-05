Monumenti aperti, tour guidati in chiese e palazzi storici 

Due giorni per fare quattro passi nella storia di Sestu. Tutto è pronto per l’edizione di quest’anno di Monumenti Aperti, organizzata sabato e domenica dall’associazione Imago Mundi Od. Protagoniste le chiese ma anche la sede della Banda Verdi e della Scuola Civica di Musica.

Le chiese visitabili sono San Giorgio, Santissimo Salvatore e San Gemiliano. La prima è uno degli esempi più antichi di romanico sardo, mentre la seconda appartiene invece allo stile neogotico e ospita la statua lignea di san Giorgio, l’antico e il rilievo con San Giorgio a cavallo e il Cristo in croce nella gemma centrale dell'ultima cappella a sinistra, oltre all'antico miliario romano dell’epoca dell’imperatore Settimio Severo, che indicava il sesto miglio da Cagliari, origine del nome di Sestu. E quanto a san Gemiliano, le sue origini si perdono nella metà del 1200, quando lì vicino sorgeva un antico villaggio chiamato Sussua, di cui si è persa ogni traccia. Le chiese saranno visitabili sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, e le celebrazioni saranno sospese durante le visite.

A fare da guida saranno gli alunni dell’Istituto comprensivo Gramsci Rodari, i volontari del Servizio Civile per la Pro Loco di Sestu, e il comitato di San Gemiliano. La sede della Banda Verdi in via Piave invece sarà visitabile tutto sabato e domenica mattina. Una delle più antiche della Sardegna e d’Italia, fondata nel 1895; un giro nei locali nella sede è un viaggio nei ricordi tra foto e strumenti d’epoca ma anche un modo per conoscere una realtà più viva che mai, incontrare i componenti della banda e magari fare un pensierino sull’entrarci dato che dà modo d’imparare uno strumento musicale. Molto importante per questo è anche la Scuola Civica di Musica, nel parco Comunale, dove i visitatori potranno conoscere gli insegnanti e avere un assaggio delle lezioni.

«È per noi un'occasione per far conoscere i nostri monumenti ma soprattutto la loro storia ai visitatori. E questo ha un valore aggiunto quando vi è la partecipazione delle scuole e quindi il passaggio delle conoscenze ai nostri bambini e ragazzi», dichiara la sindaca Paola Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA