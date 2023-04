Monumenti aperti, tesori da riscoprire 

Villasimius, dopo il successo delle ultime edizioni, conferma la sua partecipazione a Monumenti Aperti. Il commissario straordinario Remo Ortu con una delibera ha aderito alla manifestazione.

A Villasimius l’appuntamento è per il fine settimana successivo a quello delle elezioni, e cioè il 3 e 4 giugno. Almeno due – per il momento – i siti visitabili gratuitamente: la Fortezza Vecchia e il museo del mare presso Casa Todde. Da qui a giugno, come accaduto negli ultimi anni, potrebbero però aggiungersi diversi altri siti come il museo archeologico comunale, la parrocchia di San Raffaele, l'edificio termale di Santa Maria e il sito archeologico di is Cuccureddus (dove è in corso una importante campagna di scavi).

Tremila euro il costo di adesione alla manifestazione nazionale organizzata, a livello regionale, dall’associazione Imago mundi. (g. a.)

