Monumenti aperti, superati i numeri del 2024 

Un’edizione di Monumenti aperti diversa a Sestu, stavolta caratterizzata da un numero di presenze al di sopra della media del passato; merito soprattutto della mostra di abiti tradizionali a cura de I Nuraghi.

Nel weekend oltre duecento visitatori hanno girato per le stanze di Casa Ofelia. Tra i pezzi forti ci sono gli abiti che una volta si indossavano nei giorni di festa. rigorosamente ricostruiti, spesso frugando tra antichi documenti. Come quello di un uomo sicuramente benestante, vittima di un agguato. Le carte processuali descrivevano anche il suo abito in ogni dettaglio. Ma la mostra consente anche di capire quanto sia cambiata la realizzazione dei costumi sardi.«Una volta si puntava spesso su uno stile appariscente ma non troppo accurato, col tempo siamo riusciti ad avvicinarci sempre di più alla realtà», racconta Enrico Corona. E ci sono pure abiti originali di cento anni fa. La mostra sarà aperta tutte le sere fino a venerdì 16.

Tanti visitatori hanno visto anche le storiche chiese di Sestu, san Gemiliano, san Giorgio, san Salvatore, e la sede dell’Università della Terza Età, in via Vittorio Emanuele II. Situata in una palazzina proprietà di un’antica e ricca famiglia sestese, è stata in passato anche un asilo. Oggi oltre 200 studenti vi frequentano corsi d’informatica, lingue straniere, laboratori teatrali e tanto altro.

