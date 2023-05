Monumenti Aperti slitta di 15 giorni 

Anche a Bosa e Oristano il maltempo fa slittare “Monumenti Aperti”, in programma oggi e domani, a sabato 3 e domenica 4 giugno. Ancora due settimane di attesa quindi, per trovare aperte le porte di numerose bellezze artistiche e culturali delle due cittadine.

Ad Oristano il Palazzo Giudicale e la Cattedrale di Santa Maria Assunta sono solo alcuni dei tesori che da ammirare. Il tutto grazie ai racconti dei volontari che faranno da guida per far scoprire storia e identità dei diversi siti.

A Bosa sarà invece celebrata la ventisettesima edizione dell'iniziativa, una delle prime comunità in Sardegna ad avviare questa particolare manifestazione culturale che coinvolge gran parte della popolazione e in particolare quella scolastica. Il patrimonio artistico e storico della città, come la Pinacoteca Antonio Atza, il Museo delle conce e il Convento del Carmine, potrà essere condiviso in particolare con i turisti. ( s. c. )

