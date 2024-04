Monumenti aperti, scuole e associazioni all’opera 

Ritorna a Sant’Antioco “Monumenti aperti”. Sono in corso i preparativi per l’edizione che quest’anno si svolgerà il 4 e 5 maggio. Saranno coinvolte le scuole locali con studenti che faranno da accompagnatori e da guide nei diversi siti archeologici della città che rappresentano l’offerta ai visitatori della storia plurimillenaria dell’isola.

Il parco archeologico di Sant’Antioco e il museo Barreca, rappresentano un forte richiamo per gli appassionati di storia fenicio punica e romana. I numeri che si registrano ogni anno fanno prevedere un grande successo anche per la nuova edizione di Monumenti aperti.

«Confidiamo che l’occasione, ormai divenuta un importante momento di promozione e fruizione culturale, sia capace di animare, salvaguardare e valorizzare le nostre radici – dice l’assessore alla cultura Luca Mereu – e, per i più giovani, un impegno vivace che diventi un’opportunità di crescita capace di far riscoprire loro le tracce di un così significativo passato». Alla manifestazione partecipano cooperative e addetti ai lavori di diversi siti presenti in città. Per le visite ai siti archeologici è consigliato un abbigliamento e scarpe comodi. ( s. g. )

